Hayır, Uçak Düşmüyor: Uçuş Sırasında Telefonumuzu Uçak Moduna Almazsak Ne Olur?

Telefonunuzda uçak modunu açmayı unuttunuz mu? Endişelenmeyin, uçuş güvenliğini tehlikeye atmazsınız. Ancak telefon sinyallerinin gökyüzünü nasıl karıştırdığını ve bu durumun dünya genelinde neleri etkilediğini öğrendiğinizde şaşıracaksınız.