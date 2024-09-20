Hayır, Uçak Düşmüyor: Uçuş Sırasında Telefonumuzu Uçak Moduna Almazsak Ne Olur?
Hayır, Uçak Düşmüyor: Uçuş Sırasında Telefonumuzu Uçak Moduna Almazsak Ne Olur?
Telefonunuzda uçak modunu açmayı unuttunuz mu? Endişelenmeyin, uçuş güvenliğini tehlikeye atmazsınız. Ancak telefon sinyallerinin gökyüzünü nasıl karıştırdığını ve bu durumun dünya genelinde neleri etkilediğini öğrendiğinizde şaşıracaksınız.
Telefonlar, elektromanyetik dalgalar yoluyla bilgi gönderir ve alır. Eğer gözleriniz radyo dalgalarını görebilseydi, telefonunuzun sinyallerini ta Jüpiter'den bile fark edebilirdiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Havadayken kullanmadığınız telefonunuzu niye uçak moduna alırsınız ki. Kapatın gitsin.
Müzik dinlemek için, telefona indirilmiş herhangi bir dizi veya filmi izlemek için, daha önceden indirilmiş herhangi bir makaleyi okumak için, internet bağla... Devamını Gör