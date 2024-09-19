Sanıldığı Gibi Gökten Düşmüyorlar: Uçakların Her İki Motoru da Arızalanırsa Ne Olur?
Sanıldığı Gibi Gökten Düşmüyorlar: Uçakların Her İki Motoru da Arızalanırsa Ne Olur?
Uçaklar havadayken motorları arızalanırsa hemen düşer mi? Bu yaygın korkuya rağmen, uçaklar aslında motor gücü olmadan bile iniş yapabilirler. İşte bu olağanüstü durumu nasıl yönettiklerine dair detaylar...
Bir yolcu uçağının her iki motorunun da arızalanması, film senaryolarında karşımıza çıkan korkutucu bir durum gibi görünse de aslında uçaklar bu tür bir acil durumda bile gökten düşmezler.
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