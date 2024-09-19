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Sanıldığı Gibi Gökten Düşmüyorlar: Uçakların Her İki Motoru da Arızalanırsa Ne Olur?

Sanıldığı Gibi Gökten Düşmüyorlar: Uçakların Her İki Motoru da Arızalanırsa Ne Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
19.09.2024 - 20:41

Uçaklar havadayken motorları arızalanırsa hemen düşer mi? Bu yaygın korkuya rağmen, uçaklar aslında motor gücü olmadan bile iniş yapabilirler. İşte bu olağanüstü durumu nasıl yönettiklerine dair detaylar...

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Bir yolcu uçağının her iki motorunun da arızalanması, film senaryolarında karşımıza çıkan korkutucu bir durum gibi görünse de aslında uçaklar bu tür bir acil durumda bile gökten düşmezler.

Bir yolcu uçağının her iki motorunun da arızalanması, film senaryolarında karşımıza çıkan korkutucu bir durum gibi görünse de aslında uçaklar bu tür bir acil durumda bile gökten düşmezler.

Çünkü uçaklar, motor gücü kaybedildiğinde bile süzülmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Uçağın havada motorları arızalansa bile süzülerek güvenli bir şekilde iniş yapabilir. Bu da demek oluyor ki motorlar çalışmasa dahi, uçağın tasarımı ve aerodinamik yapısı sayesinde güvenli bir iniş yapmak mümkündür.

Uçağın havada motorları arızalansa bile süzülerek güvenli bir şekilde iniş yapabilir. Bu da demek oluyor ki motorlar çalışmasa dahi, uçağın tasarımı ve aerodinamik yapısı sayesinde güvenli bir iniş yapmak mümkündür.

Motor arızalarının en yaygın nedenlerinden biri, kuş çarpmalarıdır. Özellikle uçağın kalkış ve iniş sırasında büyük kuş sürüleriyle karşılaşması, motorların durmasına sebep olabilir.

Motor arızalarının en yaygın nedenlerinden biri, kuş çarpmalarıdır. Özellikle uçağın kalkış ve iniş sırasında büyük kuş sürüleriyle karşılaşması, motorların durmasına sebep olabilir.

Kazlar ve martılar gibi büyük kuşlar, motorlara girdiklerinde fanlar hızlıca devreye girer ve motor arızalanır.

Bununla birlikte, uçaklar bu tür durumlar için "ram hava türbini" (RAT) adı verilen bir sistemle donatılmıştır.

Bununla birlikte, uçaklar bu tür durumlar için "ram hava türbini" (RAT) adı verilen bir sistemle donatılmıştır.

Motorlar arızalandığında bu türbin otomatik olarak devreye girer ve havadaki akışı kullanarak uçağa enerji sağlar.

Motorlar arızalandığında bu türbin otomatik olarak devreye girer ve havadaki akışı kullanarak uçağa enerji sağlar.

Motorların tamamen kaybedildiği anlaşıldığında, kaptan vakit kaybetmeden en iyi iniş noktasını belirlemeye odaklanır.

Motorların tamamen kaybedildiği anlaşıldığında, kaptan vakit kaybetmeden en iyi iniş noktasını belirlemeye odaklanır.

Genellikle uçağın havalandığı veya indiği havaalanına geri dönüş en güvenli seçenek olur.

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