Bahse Gireriz Sebebini Tahmin Edemezsiniz: Okyanusun Dibine Tam 2 Milyon Adet Araba Lastiği Neden Atıldı?
Bahse Gireriz Sebebini Tahmin Edemezsiniz: Okyanusun Dibine Tam 2 Milyon Adet Araba Lastiği Neden Atıldı?
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Florida’nın Fort Lauderdale açıklarında okyanusun derinliklerinde bulunan 2 milyon lastik, 1960'ların yapay resif oluşturma çabalarına dayanıyor.
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O yıllarda kullanılmayan lastiklerin atık sorununa çözüm olabileceği ve aynı zamanda deniz yaşamına katkı sağlayabileceği düşünülüyordu.
Proje hem deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratmayı hem de dalgıçlar ve turistler için cazip bir destinasyon oluşturmayı amaçlıyordu.
Proje, 1972’de Osborne Lastik Resifi adı altında resmen hayata geçirildi. Başlangıçta lastikler, çelik kablolarla birbirine bağlanarak okyanusa indirildi.
Amacın, doğal mercan resiflerini taklit eden bir yapı oluşturmak olduğu belirtiliyordu. Ancak kablolar zamanla paslanmaya başladı ve lastikler serbestçe okyanus akıntılarıyla sürüklenmeye başladı.
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1995 yılında meydana gelen Opal Kasırgası ve ardından gelen Bonnie Kasırgası, yüz binlerce lastiği sahillere sürükledi. Bu felaketle yapay resifin karanlık yüzü de gün yüzüne çıkmış oldu.
Lastiklerin denize bırakılmasından doğan ekolojik zararlar, temizleme operasyonlarını zorunlu hale getirdi. Ancak temizlik çalışmaları, yüksek maliyetler nedeniyle sınırlı kaldı.
2007’de askeri dalgıçların yardımıyla yapılan operasyonlarda bazı lastikler çıkarıldı ve geri dönüştürüldü. Ancak hala yüz binlerce lastik okyanusun derinliklerinde zarar vermeye devam ediyor.
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