Bahse Gireriz Sebebini Tahmin Edemezsiniz: Okyanusun Dibine Tam 2 Milyon Adet Araba Lastiği Neden Atıldı?

Okyanusların derinliklerinde 2 milyon adet araba lastiği yatıyor ve sanıldığı gibi bir ekolojik felaket yaratmak amacıyla yapılmadı. Peki, bu şaşırtıcı olayın arkasında ne yatıyor?

Bu lastiklerin orada olmasının sebebi tamamen farklı ve hikayeyi okuduğunuzda oldukça şaşıracaksınız.