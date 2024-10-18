Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bahse Gireriz Sebebini Tahmin Edemezsiniz: Okyanusun Dibine Tam 2 Milyon Adet Araba Lastiği Neden Atıldı?

Bahse Gireriz Sebebini Tahmin Edemezsiniz: Okyanusun Dibine Tam 2 Milyon Adet Araba Lastiği Neden Atıldı?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
18.10.2024 - 13:44

Okyanusların derinliklerinde 2 milyon adet araba lastiği yatıyor ve sanıldığı gibi bir ekolojik felaket yaratmak amacıyla yapılmadı. Peki, bu şaşırtıcı olayın arkasında ne yatıyor?

Bu lastiklerin orada olmasının sebebi tamamen farklı ve hikayeyi okuduğunuzda oldukça şaşıracaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Florida’nın Fort Lauderdale açıklarında okyanusun derinliklerinde bulunan 2 milyon lastik, 1960'ların yapay resif oluşturma çabalarına dayanıyor.

Florida’nın Fort Lauderdale açıklarında okyanusun derinliklerinde bulunan 2 milyon lastik, 1960'ların yapay resif oluşturma çabalarına dayanıyor.

O yıllarda kullanılmayan lastiklerin atık sorununa çözüm olabileceği ve aynı zamanda deniz yaşamına katkı sağlayabileceği düşünülüyordu.

O yıllarda kullanılmayan lastiklerin atık sorununa çözüm olabileceği ve aynı zamanda deniz yaşamına katkı sağlayabileceği düşünülüyordu.

Proje hem deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratmayı hem de dalgıçlar ve turistler için cazip bir destinasyon oluşturmayı amaçlıyordu.

Proje hem deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratmayı hem de dalgıçlar ve turistler için cazip bir destinasyon oluşturmayı amaçlıyordu.

Yerel yetkililer ve hükümetin desteğiyle, çevreciler ve girişimciler bu projenin herkes için kazançlı olacağını umuyordu.

Proje, 1972’de Osborne Lastik Resifi adı altında resmen hayata geçirildi. Başlangıçta lastikler, çelik kablolarla birbirine bağlanarak okyanusa indirildi.

Proje, 1972’de Osborne Lastik Resifi adı altında resmen hayata geçirildi. Başlangıçta lastikler, çelik kablolarla birbirine bağlanarak okyanusa indirildi.

Amacın, doğal mercan resiflerini taklit eden bir yapı oluşturmak olduğu belirtiliyordu. Ancak kablolar zamanla paslanmaya başladı ve lastikler serbestçe okyanus akıntılarıyla sürüklenmeye başladı.

Amacın, doğal mercan resiflerini taklit eden bir yapı oluşturmak olduğu belirtiliyordu. Ancak kablolar zamanla paslanmaya başladı ve lastikler serbestçe okyanus akıntılarıyla sürüklenmeye başladı.

Bu durum, resifteki doğal dengeyi bozdu ve beklenenin aksine bölgeye zarar vermeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1995 yılında meydana gelen Opal Kasırgası ve ardından gelen Bonnie Kasırgası, yüz binlerce lastiği sahillere sürükledi. Bu felaketle yapay resifin karanlık yüzü de gün yüzüne çıkmış oldu.

1995 yılında meydana gelen Opal Kasırgası ve ardından gelen Bonnie Kasırgası, yüz binlerce lastiği sahillere sürükledi. Bu felaketle yapay resifin karanlık yüzü de gün yüzüne çıkmış oldu.

Lastiklerin denize bırakılmasından doğan ekolojik zararlar, temizleme operasyonlarını zorunlu hale getirdi. Ancak temizlik çalışmaları, yüksek maliyetler nedeniyle sınırlı kaldı.

Lastiklerin denize bırakılmasından doğan ekolojik zararlar, temizleme operasyonlarını zorunlu hale getirdi. Ancak temizlik çalışmaları, yüksek maliyetler nedeniyle sınırlı kaldı.

2007’de askeri dalgıçların yardımıyla yapılan operasyonlarda bazı lastikler çıkarıldı ve geri dönüştürüldü. Ancak hala yüz binlerce lastik okyanusun derinliklerinde zarar vermeye devam ediyor.

2007’de askeri dalgıçların yardımıyla yapılan operasyonlarda bazı lastikler çıkarıldı ve geri dönüştürüldü. Ancak hala yüz binlerce lastik okyanusun derinliklerinde zarar vermeye devam ediyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın