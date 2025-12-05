İlişkinizin Toksiklik Yüzdesini Tespit Ediyoruz!

İlişkinde sevgin ağır basıyor. Arada minik kıskançlıklar ya da iletişim kopuklukları oluyor olabilir. Çünkü duygular bir anda çok yoğunlaşır ve insan ne yapacağını bilemez. Partnerini ne kadar önemsediğini görebiliyoruz. Fakat onu bazen çok düşünüyor olabilirsin. Bu durum da seni strese sokuyordur. Ayrıca kırıldığın zaman hemen tepki vermek yerine biraz nefes almak iyi gelebilir. İlişkin güçlü bir bağa sahip. Bu bağın sağlıklı olabilmesi için bazı toksiklerden arınması gerekiyor olabilir!