İlişkinizin Toksiklik Yüzdesini Tespit Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu
05.12.2025 - 23:01

Her ilişkide minik tartışmalar, kıskanmalar ya da kırgınlıklar olabilir. Ama önemli olan bu dalgalanmaların fırtınaya dönüşmesini engellemektir... Bunun için toksik davranışlardan uzak durmak gerekir. Burada toksiklik seviyeni öğrenebiliriz! Böylece ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesi için adım atabilirsin. Unutma! Toksiklik kalıcı bir özellik değil, farkına varınca düzeltilebilir.

Beraber ne kadar toksik olduğunuza bakalım!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi asıl sorulara geçebiliriz! Partnerinle tartıştığın zaman ne yaparsın?

3. Peki, partnerin seni dahil etmeden ve senden habersiz arkadaşları ile plan yaptı! Tepkin ne olur?

4. Hmm... Sosyal medyadan biri partnerine iltifat etti. Nasıl hissedersin?

5. Partnerin seni eleştirmeye başladığında kendini savunmaya geçer misin?

6. Partnerinle olan ilişkinin nasıl olduğunu düşünüyorsun?

7. Son olarak... Partnerin geçmişini anlatmaya başladığı anda ne hissedersin?

Duygusal savaş alanında aşk yaşıyorsunuz!

Yoğun ve tutkulu bir aşkınız var. Ama ilişkiniz biraz karışık... Duygularınız güçlü, bağınız derin olabilir. Fakat aynı zamanda birbirinizi yıpratıyor olabilirsiniz. Kıskançlıklar, kontrol etme hissi ve ani tepkilerin verilmesi partnerin ile arana duvar örmene neden olabilir. Onu çok sevdiğini görebiliyoruz. Ama sadece sevgi yetmez. Ona nefes alacak bir alan bırakılması gerekir. İlişkiniz ateş gibi! Sıcak ama dikkat etmediğinde zarar verecek türden. Bunun farkında olarak toksiklik döngüsünü kırabilirsin!

Zaman zaman çalkantılı bir aşk yaşıyorsunuz!

İlişkinde sevgin ağır basıyor. Arada minik kıskançlıklar ya da iletişim kopuklukları oluyor olabilir. Çünkü duygular bir anda çok yoğunlaşır ve insan ne yapacağını bilemez. Partnerini ne kadar önemsediğini görebiliyoruz. Fakat onu bazen çok düşünüyor olabilirsin. Bu durum da seni strese sokuyordur. Ayrıca kırıldığın zaman hemen tepki vermek yerine biraz nefes almak iyi gelebilir. İlişkin güçlü bir bağa sahip. Bu bağın sağlıklı olabilmesi için bazı toksiklerden arınması gerekiyor olabilir!

Sağlıklı bir aşkın var!

Partnerinle birbirinize olgun, anlayışlı ve saygılı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Tartışma her ilişkide olur. Burada önemli olan karşılıklı olarak çözüm odaklı yaklaşmak. Arada kıskançlık ve alınganlık da olabilir. Fakat siz aşırıya kaçmadan durumu düzeltebiliyorsunuz. Bu yüzden toksiklik oranınız düşük! Partnerine alan tanıyorsun. Bağının kopmaması için de çaba gösteriyorsun. Hiçbir şey mükemmel ilerlemez. Fakat problemleri büyütmek yerine çözümü için çaba harcamak sonunda mutluluğa götürür!

Ustalık seviyesinde bir aşkın var!

Biraz ütopik kaçan biri gibisin. Güven, saygı ve huzura dayalı bir ilişki kurmuşsun. Partnerinin bir birey olduğunu kabul ederek ona alan tanıyorsun. Bu yüzden kontrol, kıskançlık gibi davranışların hiçbirine sahip değilsin. Aranızda açık bir iletişim var. Yanlış anlaşılmalar olmuyor bile! Bu kadar sağlıklı bir bağ kurmak kolay değil... İlişkinin sadece romantik olmadığını görüyoruz. Birbirinize dayanak ve dost olmuşsunuz. Birbirinizi tamamlayarak büyüyorsunuz. Toksiklikten tamamen arınmış bir sevgi diliniz var!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
