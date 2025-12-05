İlişkinizin Toksiklik Yüzdesini Tespit Ediyoruz!
Her ilişkide minik tartışmalar, kıskanmalar ya da kırgınlıklar olabilir. Ama önemli olan bu dalgalanmaların fırtınaya dönüşmesini engellemektir... Bunun için toksik davranışlardan uzak durmak gerekir. Burada toksiklik seviyeni öğrenebiliriz! Böylece ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesi için adım atabilirsin. Unutma! Toksiklik kalıcı bir özellik değil, farkına varınca düzeltilebilir.
Beraber ne kadar toksik olduğunuza bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorulara geçebiliriz! Partnerinle tartıştığın zaman ne yaparsın?
3. Peki, partnerin seni dahil etmeden ve senden habersiz arkadaşları ile plan yaptı! Tepkin ne olur?
4. Hmm... Sosyal medyadan biri partnerine iltifat etti. Nasıl hissedersin?
5. Partnerin seni eleştirmeye başladığında kendini savunmaya geçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerinle olan ilişkinin nasıl olduğunu düşünüyorsun?
7. Son olarak... Partnerin geçmişini anlatmaya başladığı anda ne hissedersin?
Duygusal savaş alanında aşk yaşıyorsunuz!
Zaman zaman çalkantılı bir aşk yaşıyorsunuz!
Sağlıklı bir aşkın var!
Ustalık seviyesinde bir aşkın var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın