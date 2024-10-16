Kalorifer Peteklerinin Hep Pencere Altında Olmasının Sebebi Nedir?
Kalorifer Peteklerinin Hep Pencere Altında Olmasının Sebebi Nedir?
Evdeki kalorifer peteklerinin hep pencerenin altına yerleştirildiğini fark etmişsinizdir. Peki neden? Yerleşimin arkasında oldukça mantıklı ve bilimsel bir neden var!
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Peteklerden çıkan ısının yükselerek pencereden gelen soğuk havayı engellediğini biliyor muydunuz? Bu yerleşim sayesinde, pencere kenarındaki soğuk hava odaya yayılmadan durdurulur ve sıcak hava rahatça tüm odaya yayılır.
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Geçmişte, pencereler bir evin en kötü yalıtılmış noktalarıydı. Tek camlı pencereler özellikle soğuğu içeri almada çok etkiliydi! Bu nedenle, soğuk havanın odaya yayılmasını önlemek için petekler pencere altına yerleştirilirdi.
Peteklerden yükselen sıcak hava, pencereden gelen soğukla mücadele ederek bir tür sıcak hava perdesi yaratırdı. Peki, bu uygulama günümüzde hala geçerli mi?
Aslında, bu sorunun cevabı evinizin yalıtım durumuna bağlı. Eğer eski ve kötü yalıtılmış bir evde yaşıyorsanız, pencere altına petek yerleştirmek hala mantıklı olabilir. Ancak iyi yalıtılmış modern evlerde bu artık gerekli değil.
Son 15-20 yılda inşa edilen iyi yalıtımlı evlerde çift ya da üçlü cam kullanıldığı için, soğuk havayı durdurmak adına pencere altına petek koymanıza gerek kalmıyor.
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Bu evlerde petekleri odanın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz çünkü camlar zaten yeterince yalıtım sağlıyor.
Günümüzde peteklerin yerleşimi çoğunlukla estetik kaygılara dayanıyor. İyi yalıtılmış modern evlerde, petekleri odanın diğer tarafına koyarak hem alan kazanabilir hem de dekorasyonunuza uygun bir düzen yaratabilirsiniz.
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