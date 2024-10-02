Bir Haftada Neden Altı veya Sekiz Değil de Tam Olarak Yedi Gün Bulunur?
Bir Haftada Neden Altı veya Sekiz Değil de Tam Olarak Yedi Gün Bulunur?
Haftalar, yüzyıllar boyunca süregelen göksel gözlemler ve dini inanışların birleşimiyle şekillendi. İşte yedi günün arkasındaki ilginç hikaye...
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Gezegenlerin ve ayın hareketleri, insanlar için zamanın hesaplanmasında önemli bir rol oynadı. Güneş’in tam bir döngüsü yani bir gün, Dünya’nın kendi ekseni etrafında tam bir dönüşü ile belirlenir.
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Yıl ise Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam turunu temsil eder ve bu da yaklaşık 365 gün sürer. Ancak haftanın uzunluğunu belirleyen ne gezegenlerin bu hareketleri ne de ayın tam döngüsüdür.
Yedi günlük haftanın temeli, Mezopotamya'da yaşamış Babillilere kadar uzanıyor. Babilliler, gökyüzünü dikkatle inceleyen ve yedi gök cismini tespit eden bir uygarlıktı.
Babilliler, ay döngülerini inceledikten sonra ayın evrelerini dört eşit parçaya bölerek haftalarını oluşturdular. Bir ayın yaklaşık 28 gün sürdüğünü fark eden Babilliler, bu süreyi dört eşit haftaya böldüler, her biri yedi gün olacak şekilde.
Ayın döngüsü, Babilliler için önemliydi çünkü ayın fazlarına göre dini ritüeller düzenleniyordu. Diğer uygarlıklar ise farklı sürelerde haftalar belirlediler. Örneğin, Mısırlıların haftası 10 gün, Romalıların ise 8 gün sürüyordu.
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Fakat Babillilerin etkisi o kadar büyüktü ki yedi günlük hafta, zamanla Yahudiler, Persler, Yunanlılar ve daha sonra Romalılar tarafından da benimsendi.
Haftanın yedi gün olması fikri, Babillilerden Yunanlılara ve oradan da Romalılara kadar yayıldı. Roma İmparatorluğu'nun güçlü hükümdarlarından Konstantin, M.S. 321 yılında yedi günlük haftayı resmi hale getirdi ve Pazar gününü halka açık bir tatil ilan etti.
Karar, modern dünyada kullanılan yedi günlük haftanın temellerini oluşturdu. 20. yüzyıla gelindiğinde hafta sonu kavramı da modern zamanlarda ortaya çıktı. Haftanın yedi gün olması, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin bir sonucu olarak hayatımızda kalıcı hale geldi.
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