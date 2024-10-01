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I. Dünya Savaşı'nda Almanları Şaşırtmak İçin İnşa Edilen "Sahte Paris" Projesi

I. Dünya Savaşı'nda Almanları Şaşırtmak İçin İnşa Edilen "Sahte Paris" Projesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
01.10.2024 - 19:27

Savaşta aldatma ve yanıltma taktikleri eski bir gelenektir. Peki ya düşmanı kandırmak için koca bir şehrin sahtesini inşa etmeye ne dersiniz? 

Biliyoruz kulağa çılgınca geliyor ancak I. Dünya Savaşı sırasında yapılan şey tam olarak bu!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Askeri aldatmaca yeni bir fikir değil. Eski Yunanlıların Truva Savaşı sırasında, Truva Atı gibi kurnazca bir planla savaşı kazandıkları söylenir.

Askeri aldatmaca yeni bir fikir değil. Eski Yunanlıların Truva Savaşı sırasında, Truva Atı gibi kurnazca bir planla savaşı kazandıkları söylenir.

Ancak askeri aldatmaca, gizlenmekten ibaret değil. Bazen şehirlerin birebir kopyalarını yapmak da bu işin bir parçası olabilir.

Ancak askeri aldatmaca, gizlenmekten ibaret değil. Bazen şehirlerin birebir kopyalarını yapmak da bu işin bir parçası olabilir.

I. Dünya Savaşı sırasında Paris, Alman hava saldırıları tehdidi altındaydı. Bombardıman uçaklarını şaşırtmak amacıyla, gerçek Paris’in sadece 24 kilometre uzağında sahte bir Paris inşa edildi.

I. Dünya Savaşı sırasında Paris, Alman hava saldırıları tehdidi altındaydı. Bombardıman uçaklarını şaşırtmak amacıyla, gerçek Paris’in sadece 24 kilometre uzağında sahte bir Paris inşa edildi.

Replika şehir, ünlü Fransız mühendis Fernand Jacopozzi'nin zekice planıydı ve kenti savunma amaçlı oluşturuldu. Proje kapsamında, Eyfel Kulesi ve Arc de Triomphe gibi Paris’in ünlü simgelerinin replikaları ahşap ve kumaş kullanılarak yapıldı.

Replika şehir, ünlü Fransız mühendis Fernand Jacopozzi'nin zekice planıydı ve kenti savunma amaçlı oluşturuldu. Proje kapsamında, Eyfel Kulesi ve Arc de Triomphe gibi Paris’in ünlü simgelerinin replikaları ahşap ve kumaş kullanılarak yapıldı.

Hareket eden ahşap trenler ve sokak lambaları bile vardı!

Aldatmacanın amacı, bombardıman uçaklarını gerçek Paris yerine bu sahte kente yönlendirmekti. Dahice plan uygulanmadan savaş sona erdi ve sahte Paris test edilemeden kaldırıldı.

Aldatmacanın amacı, bombardıman uçaklarını gerçek Paris yerine bu sahte kente yönlendirmekti. Dahice plan uygulanmadan savaş sona erdi ve sahte Paris test edilemeden kaldırıldı.
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I. Dünya Savaşı sırasında sahte Paris projesi başarısız olsa da II. Dünya Savaşı sırasında bu tür aldatmacalar önemli savaşları kazanmak için kullanıldı.

I. Dünya Savaşı sırasında sahte Paris projesi başarısız olsa da II. Dünya Savaşı sırasında bu tür aldatmacalar önemli savaşları kazanmak için kullanıldı.

1944’teki Normandiya Çıkarması sırasında müttefikler, Almanları yanıltmak için sahte askerler, tanklar ve hatta lastik toplar kullandı. Bu strateji, Alman kuvvetlerini yanlış yere yönlendirerek müttefiklerin gerçek hedeflerine ulaşmasını sağladı.

1944’teki Normandiya Çıkarması sırasında müttefikler, Almanları yanıltmak için sahte askerler, tanklar ve hatta lastik toplar kullandı. Bu strateji, Alman kuvvetlerini yanlış yere yönlendirerek müttefiklerin gerçek hedeflerine ulaşmasını sağladı.

Ayrıca, "Fortitude Operasyonu" adı verilen bir başka askeri aldatmaca, sahte bir Amerikan ordusunun Calais'e saldıracağı izlenimini vererek Almanları yanıltmayı başardı.

Ayrıca, "Fortitude Operasyonu" adı verilen bir başka askeri aldatmaca, sahte bir Amerikan ordusunun Calais'e saldıracağı izlenimini vererek Almanları yanıltmayı başardı.

Bu strateji, Normandiya Çıkarması’nın başarısındaki kilit noktalardan biriydi.

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