I. Dünya Savaşı'nda Almanları Şaşırtmak İçin İnşa Edilen "Sahte Paris" Projesi
I. Dünya Savaşı'nda Almanları Şaşırtmak İçin İnşa Edilen "Sahte Paris" Projesi
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Askeri aldatmaca yeni bir fikir değil. Eski Yunanlıların Truva Savaşı sırasında, Truva Atı gibi kurnazca bir planla savaşı kazandıkları söylenir.
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Ancak askeri aldatmaca, gizlenmekten ibaret değil. Bazen şehirlerin birebir kopyalarını yapmak da bu işin bir parçası olabilir.
I. Dünya Savaşı sırasında Paris, Alman hava saldırıları tehdidi altındaydı. Bombardıman uçaklarını şaşırtmak amacıyla, gerçek Paris’in sadece 24 kilometre uzağında sahte bir Paris inşa edildi.
Replika şehir, ünlü Fransız mühendis Fernand Jacopozzi'nin zekice planıydı ve kenti savunma amaçlı oluşturuldu. Proje kapsamında, Eyfel Kulesi ve Arc de Triomphe gibi Paris’in ünlü simgelerinin replikaları ahşap ve kumaş kullanılarak yapıldı.
Aldatmacanın amacı, bombardıman uçaklarını gerçek Paris yerine bu sahte kente yönlendirmekti. Dahice plan uygulanmadan savaş sona erdi ve sahte Paris test edilemeden kaldırıldı.
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I. Dünya Savaşı sırasında sahte Paris projesi başarısız olsa da II. Dünya Savaşı sırasında bu tür aldatmacalar önemli savaşları kazanmak için kullanıldı.
1944’teki Normandiya Çıkarması sırasında müttefikler, Almanları yanıltmak için sahte askerler, tanklar ve hatta lastik toplar kullandı. Bu strateji, Alman kuvvetlerini yanlış yere yönlendirerek müttefiklerin gerçek hedeflerine ulaşmasını sağladı.
Ayrıca, "Fortitude Operasyonu" adı verilen bir başka askeri aldatmaca, sahte bir Amerikan ordusunun Calais'e saldıracağı izlenimini vererek Almanları yanıltmayı başardı.
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