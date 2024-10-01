I. Dünya Savaşı'nda Almanları Şaşırtmak İçin İnşa Edilen "Sahte Paris" Projesi

Savaşta aldatma ve yanıltma taktikleri eski bir gelenektir. Peki ya düşmanı kandırmak için koca bir şehrin sahtesini inşa etmeye ne dersiniz?

Biliyoruz kulağa çılgınca geliyor ancak I. Dünya Savaşı sırasında yapılan şey tam olarak bu!

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