Amerika’da Çocuklar Üzerinde Yürütülen ve Onlarca Yıl Gizli Kalan Radyoaktif Yulaf Ezmesi Deneyi
Amerika’da Çocuklar Üzerinde Yürütülen ve Onlarca Yıl Gizli Kalan Radyoaktif Yulaf Ezmesi Deneyi
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1949 yılında, Massachusetts'teki Fernald Devlet Okulu'nda öğrenim gören çocuklar, bir “Bilim Kulübü”ne katılma şansı elde ettiler.
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Kulüp; Boston Red Sox maçlarına biletler, okul dışına geziler ve bolca ücretsiz kahvaltı gibi cazip ödüller sunuyordu.
Ancak kahvaltıların içeriği, sıradan bir yulaf ezmesi kasesinden çok daha fazlasıydı: Yulaf ezmeleri radyoaktif izotoplarla kaplanmıştı.
Çocuklar, bu deneyin korkunç sonuçlarından habersizdi. Onlara göre bu bir ayrıcalıktı, özel hissediyorlardı.
Fakat gerçekte, radyoaktif madde içeren bu yulaf ezmesi ve sütle beslenen çocuklar üzerinde büyük bir deney yürütülüyordu.
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MIT'den Beslenme Profesörü Robert Harris liderliğindeki deneyler, üç farklı grupta yürütüldü. Çocuklara radyoaktif demir ve kalsiyum içeren yulaf ezmesi ve süt verildi. Bazı çocuklara ise doğrudan radyoaktif kalsiyum enjekte edildi.
Bu deneylerin arkasındaki motivasyon oldukça şaşırtıcıydı: Quaker, o dönemde rakibi Cream of Wheat ile büyük bir pazar savaşı içindeydi.
Ancak bu çalışmaların sonuçları besinlerin etkisinden çok daha fazlasını içeriyordu, insan sağlığı üzerindeki etkileri yıllar sonra sorgulanmaya başlandı.
Yıllar sonra 1993'te ABD Enerji Bakanı Hazel O’Leary'nin, bazı Atom Enerjisi Komisyonu belgelerini gizliliğini kaldırmasıyla olayın detayları ortaya çıktı.
Belgeler sayesinde deneylerin asıl amacı netleşti ve kamuoyu büyük bir tepki gösterdi. 1995 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton, Fernald öğrencilerine yapılanlardan dolayı resmi olarak özür diledi.
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Deneyler sonrasında yapılan incelemelerde ciddi sağlık sorunları tespit edilmese de yaşadıkları psikolojik travmalar ve hissettikleri ihanet duygusu ömür boyu sürdü.
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