Amerika’da Çocuklar Üzerinde Yürütülen ve Onlarca Yıl Gizli Kalan Radyoaktif Yulaf Ezmesi Deneyi

Bilimsel araştırma adı altında yapılan deneylerin etik boyutu, her zaman tartışmalı olmuştur fakat Amerika’daki bu olay, tarihteki en sarsıcı örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Çocuklara radyoaktif yulaf ezmesi yedirildiğini öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

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