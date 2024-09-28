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Amerika’da Çocuklar Üzerinde Yürütülen ve Onlarca Yıl Gizli Kalan Radyoaktif Yulaf Ezmesi Deneyi

Amerika’da Çocuklar Üzerinde Yürütülen ve Onlarca Yıl Gizli Kalan Radyoaktif Yulaf Ezmesi Deneyi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
28.09.2024 - 16:10

Bilimsel araştırma adı altında yapılan deneylerin etik boyutu, her zaman tartışmalı olmuştur fakat Amerika’daki bu olay, tarihteki en sarsıcı örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Çocuklara radyoaktif yulaf ezmesi yedirildiğini öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Kaynak

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1949 yılında, Massachusetts'teki Fernald Devlet Okulu'nda öğrenim gören çocuklar, bir “Bilim Kulübü”ne katılma şansı elde ettiler.

1949 yılında, Massachusetts'teki Fernald Devlet Okulu'nda öğrenim gören çocuklar, bir “Bilim Kulübü”ne katılma şansı elde ettiler.

Kulüp; Boston Red Sox maçlarına biletler, okul dışına geziler ve bolca ücretsiz kahvaltı gibi cazip ödüller sunuyordu.

Kulüp; Boston Red Sox maçlarına biletler, okul dışına geziler ve bolca ücretsiz kahvaltı gibi cazip ödüller sunuyordu.

Ancak kahvaltıların içeriği, sıradan bir yulaf ezmesi kasesinden çok daha fazlasıydı: Yulaf ezmeleri radyoaktif izotoplarla kaplanmıştı.

Ancak kahvaltıların içeriği, sıradan bir yulaf ezmesi kasesinden çok daha fazlasıydı: Yulaf ezmeleri radyoaktif izotoplarla kaplanmıştı.

Çocuklar, bu deneyin korkunç sonuçlarından habersizdi. Onlara göre bu bir ayrıcalıktı, özel hissediyorlardı.

Çocuklar, bu deneyin korkunç sonuçlarından habersizdi. Onlara göre bu bir ayrıcalıktı, özel hissediyorlardı.

Fakat gerçekte, radyoaktif madde içeren bu yulaf ezmesi ve sütle beslenen çocuklar üzerinde büyük bir deney yürütülüyordu.

Fakat gerçekte, radyoaktif madde içeren bu yulaf ezmesi ve sütle beslenen çocuklar üzerinde büyük bir deney yürütülüyordu.
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MIT'den Beslenme Profesörü Robert Harris liderliğindeki deneyler, üç farklı grupta yürütüldü. Çocuklara radyoaktif demir ve kalsiyum içeren yulaf ezmesi ve süt verildi. Bazı çocuklara ise doğrudan radyoaktif kalsiyum enjekte edildi.

MIT'den Beslenme Profesörü Robert Harris liderliğindeki deneyler, üç farklı grupta yürütüldü. Çocuklara radyoaktif demir ve kalsiyum içeren yulaf ezmesi ve süt verildi. Bazı çocuklara ise doğrudan radyoaktif kalsiyum enjekte edildi.

Bu deneylerin arkasındaki motivasyon oldukça şaşırtıcıydı: Quaker, o dönemde rakibi Cream of Wheat ile büyük bir pazar savaşı içindeydi.

Bu deneylerin arkasındaki motivasyon oldukça şaşırtıcıydı: Quaker, o dönemde rakibi Cream of Wheat ile büyük bir pazar savaşı içindeydi.

Quaker, ürünlerinin demir ve kalsiyum emilimi üzerindeki etkisini araştırarak kendini savunmak istiyordu. 

Bu nedenle MIT, araştırmaları finanse etti ve çocuklar denek olarak kullanıldı.

Ancak bu çalışmaların sonuçları besinlerin etkisinden çok daha fazlasını içeriyordu, insan sağlığı üzerindeki etkileri yıllar sonra sorgulanmaya başlandı.

Ancak bu çalışmaların sonuçları besinlerin etkisinden çok daha fazlasını içeriyordu, insan sağlığı üzerindeki etkileri yıllar sonra sorgulanmaya başlandı.

Yıllar sonra 1993'te ABD Enerji Bakanı Hazel O’Leary'nin, bazı Atom Enerjisi Komisyonu belgelerini gizliliğini kaldırmasıyla olayın detayları ortaya çıktı.

Yıllar sonra 1993'te ABD Enerji Bakanı Hazel O’Leary'nin, bazı Atom Enerjisi Komisyonu belgelerini gizliliğini kaldırmasıyla olayın detayları ortaya çıktı.

Belgeler sayesinde deneylerin asıl amacı netleşti ve kamuoyu büyük bir tepki gösterdi. 1995 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton, Fernald öğrencilerine yapılanlardan dolayı resmi olarak özür diledi.

Belgeler sayesinde deneylerin asıl amacı netleşti ve kamuoyu büyük bir tepki gösterdi. 1995 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton, Fernald öğrencilerine yapılanlardan dolayı resmi olarak özür diledi.

Ancak işin asıl trajik tarafı, bu çocukların özellikle savunmasız olmaları sebebiyle seçilmiş olmalarıydı. 

Aileleri ya da yasal koruyucuları olmayan çocuklar, kendi rızaları olmadan deneylerin bir parçası haline getirildi.

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Deneyler sonrasında yapılan incelemelerde ciddi sağlık sorunları tespit edilmese de yaşadıkları psikolojik travmalar ve hissettikleri ihanet duygusu ömür boyu sürdü.

Deneyler sonrasında yapılan incelemelerde ciddi sağlık sorunları tespit edilmese de yaşadıkları psikolojik travmalar ve hissettikleri ihanet duygusu ömür boyu sürdü.

Sonuç olarak 1998'de, 1.85 milyon dolarlık bir tazminat davası karara bağlandı.

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