10 Yıl Sonra Çalıştığı Süpermarket Dolabının Arkasında Ölü Bulunan Adam: Larry Ely Murillo
10 Yıl Sonra Çalıştığı Süpermarket Dolabının Arkasında Ölü Bulunan Adam: Larry Ely Murillo
2009 yılında kaybolan Larry Ely Murillo’nun akıbeti, yıllarca bilinmezliğini korudu. Peki, neden 10 yıl boyunca kimse onun izini bulamadı? Bu sorunun cevabı sizi oldukça şaşırtacak.
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Larry Ely Murillo-Moncada, 28 Kasım 2009’da ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi. O gün, sinirlenip evden çıktığı düşünülüyordu ancak Murillo-Moncada bir daha geri dönmedi.
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Aradan geçen yıllara rağmen polis, Murillo’nun izini bulmayı başaramadı. 10 yıl boyunca kayıplara karışan adam, ailesi ve yetkililer için tam anlamıyla bir muammaydı.
2019 yılında, tam 10 yıl sonra ortaya çıkan şok edici bir haber, bu gizemi çözüyordu. Kaybolduğu dönemde çalıştığı süpermarketin buzdolabının arkasında Larry Ely Murillo-Moncada’nın cesedi bulundu.
Üstelik süpermarket, Murillo’nun kaybolmasından sonra 3 yıl daha faaliyetine devam etmişti. Araştırmacıların ortaya çıkardığına göre Murillo, o dönem buzdolabının üzerine bir nedenle çıkmış ve arkasına kafa üstü düşmüştü.
Yardım için çığlık attığı tahmin edilse de, buzdolaplarının çıkardığı yüksek ses yüzünden kimse onu duyamamıştı.
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Süpermarket, Murillo'nun kaybolmasından sonra 3 yıl boyunca hizmet vermeye devam etti. Bu süre zarfında müşteriler ve çalışanlar, marketin içinde kötü bir koku olduğunu bildiriyordu ancak kimse bu kokunun kaynağını bulamıyordu.
Market 2016’da kapandıktan 7 yıl sonra, bina boşaltılırken talihsiz adamın cesedi nihayet bulundu.
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