Arkasındaki Matematik Hayret Verici: A4 Kağıtları Neden 20x30 Değil de 21x29,7 cm Boyutunda?
Arkasındaki Matematik Hayret Verici: A4 Kağıtları Neden 20x30 Değil de 21x29,7 cm Boyutunda?
Her gün gözümüzün önünde olan A4 kağıtlarının 21x29,7 cm gibi tuhaf bir boyutta olduğunu hiç fark ettiniz mi?
Aslında bu küsuratlı ölçülerin arkasında gizli bir matematik var ve bu matematik hem çok mantıklı hem de oldukça pratik!
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A4 kağıtları, aslında "A" serisi olarak bilinen bir kağıt boyutlandırma sisteminin parçasıdır. Bu sistem, A0'dan başlayıp A8'e kadar devam eder ve tüm bu kağıtların en-boy oranı aynıdır: 1:√2 yani yaklaşık 1:1.414.
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A4 boyutları ise tam olarak 210x297 milimetredir. Bu küsuratlı boyutun sebebi, A serisi kağıtların birbirine oranla aynı geometrik mantıkla küçültülmesidir.
Örneğin A3 kağıdının uzun kenarını ikiye böldüğünüzde karşınıza A4 boyutları çıkar. 42 cm’lik uzunluğu ikiye böldüğünüzde 21 cm elde edilir ve bu da 21x29,7 cm. Yani hepimizin bildiği A4 boyutunu verir.
Başka kağıt formatlarında, örneğin kare ya da farklı dikdörtgen oranlarında, aynı geometrik mantığı sürdüremezsiniz.
Örneğin, kare bir kağıdı 40x40 cm olarak düşünelim. Bunu ikiye böldüğünüzde 20x40 cm gibi dengesiz bir boyut elde edersiniz ve orijinal kağıdın en-boy oranı bozulur.
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Aynı şekilde, 20x30 cm boyutunda bir dikdörtgen kağıt alsaydık, uzun kenarını böldüğümüzde oranın 1:1.5’ten 1:1.25’e düştüğünü görürdük.
Ancak A4 kağıtları, bu tür oran değişiklikleri olmadan, her zaman aynı en-boy oranını koruyacak şekilde düzenlenmiştir.
A serisi kağıt boyutları ilk kez Almanya’da 1922 yılında standart hale getirildi. Daha sonra 1975 yılında ISO 216 standardı adı altında tüm dünyada kabul gördü.
0 boyutu, temel olarak bir metrekareye denk gelir ve bu boyutun ikiye bölünmesiyle A1, A2 ve en sonunda A4 boyutlarına ulaşılır. Bu sistemin avantajı, her kağıt boyutunun bir sonrakine mantıksal olarak bağlanabilmesidir.
Bugün, bu standardın Kuzey Amerika ve Kanada dışında tüm dünyada yaygın olarak kullanılmasının sebebi, basit ve pratik bir matematiksel mantık üzerine kurulmuş olmasıdır.
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