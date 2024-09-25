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Yakıt Alan Her Sürücünün Aklındaki O Soru: Akaryakıt Kalitesi İstasyondan İstasyona Değişir mi?

Yakıt Alan Her Sürücünün Aklındaki O Soru: Akaryakıt Kalitesi İstasyondan İstasyona Değişir mi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.09.2024 - 12:20

Otomobiliniz varsa yakıt ikmali için yolunuzun üstündeki akaryakıt istasyonuna uğrarsınız. Fakat uzun yola çıktığınızda daha farklı akaryakıt istasyonlarıyla karşılaşabilir; buradaki fiyatların daha uygun olduğunu görebilirsiniz. 

Yaşadığınız bu durumun aklınıza şu soruyu getirmesi muhtemel: Buradaki fiyatlar neden daha ucuz? Acaba akaryakıt istasyonuna göre yakıt kalitesinde herhangi bir farklılık olur mu? Gelin, bu soruya birlikte yanıt verelim.

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Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm akaryakıt satış işletmeleri, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen standartlara uygun ürünler satmak durumunda.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm akaryakıt satış işletmeleri, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen standartlara uygun ürünler satmak durumunda.

EPDK'nin belirlediği standartlara uymayan işletmeler ise ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

EPDK'nin belirlediği standartlara uymayan işletmeler ise ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Yine Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları, TÜPRAŞ rafinerisinden çıkan işlenmiş akaryakıtı satışa sunuyor. Bu da akaryakıt kalitesinin her istasyonda aynı standartlarda olacağını gösteriyor.

Yine Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları, TÜPRAŞ rafinerisinden çıkan işlenmiş akaryakıtı satışa sunuyor. Bu da akaryakıt kalitesinin her istasyonda aynı standartlarda olacağını gösteriyor.

Kağıt üstünde bu böyle olsa da iş uygulamaya gelince değişebiliyor. Özellikle bazı sürücüler, uzun yolda daha uygun fiyata aldıkları yakıtın aynı menzilde gitme imkanı vermediğini iddia ediyor.

Kağıt üstünde bu böyle olsa da iş uygulamaya gelince değişebiliyor. Özellikle bazı sürücüler, uzun yolda daha uygun fiyata aldıkları yakıtın aynı menzilde gitme imkanı vermediğini iddia ediyor.

Pek bilinmeyen markalara mensup bazı işletmelerin çeşitli karışımlarla yakıt kalitesini düşürdüğü ve bu sebeple aynı şirketin farklı istasyonunda dahi farklılık yaşanabileceği söyleniyor. Bu sebeple, akaryakıt alırken mümkünse bildiğiniz yerlerden şaşmamanız tavsiye ediliyor.

Pek bilinmeyen markalara mensup bazı işletmelerin çeşitli karışımlarla yakıt kalitesini düşürdüğü ve bu sebeple aynı şirketin farklı istasyonunda dahi farklılık yaşanabileceği söyleniyor. Bu sebeple, akaryakıt alırken mümkünse bildiğiniz yerlerden şaşmamanız tavsiye ediliyor.

Kendi deneyimim ve çevremdeki kişilerin geçmiş tecrübeleri çerçevesinde, şahsi fikrim akaryakıt istasyonları arasında fark olduğu yönünde. Bazı istasyonlardan aldığım aynı miktardaki yakıtın daha uzun yol gittiğine birden fazla kez şahit oldum. 

Fakat buradaki tek kriter istasyon farklılığı da olmayabilir. Sonuçta söz konusu arabanın menzili olunca birden fazla parametre devreye girebiliyor. Bu yüzden bazı sürücüler akaryakıt istasyonuna göre kalitenin değiştiğini ısrarla söylerken, bazıları aralarında pek bir fark olmadığını dile getiriyor.

Peki, sizce akaryakıt istasyonuna göre aldığımız yakıtın kalitesinde bir farklılık oluyor mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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