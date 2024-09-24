Otomatik Vites Arabayı Park Ederken Sakın Bu Hatayı Yapmayın!
Otomatik Vites Arabayı Park Ederken Sakın Bu Hatayı Yapmayın!
Otomatik vites arabaları kullanmak çok büyük bir kolaylık. Fakat bu araçları park ettikten sonra çoğu kişinin yaptığı bir yanlış var. Eğer siz de vitesi direkt P konumuna getirip kontağı kapatanlar arasındaysanız, siz de bu yanlışı yapıyorsunuz demektir. Gelin, bu işin doğrusunu anlatalım.
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Öncelikle bunun sebebini açıklayalım. Arabanızı park ettikten sonra direkt vitesi P'ye getirip kontağı kapatırsanız, yük şanzımana biner ve bu da şanzımanın daha çok yıpranmasına sebep olur.
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Bunun yerine yapmanız gereken şu; diyelim ki arabanızı güzel bir yere çektiniz ve artık kontağı kapatıp çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Önce vites değiştirebilmek için ayağınızı frende tutun ve vites topuzunu N’ye getirerek vitesi boşa alın.
Ayağınız hala frendeyken el frenini çekin ve ayağınızı frenden kaldırın. Bu noktada aracın salınım yaptığını ve yükün el frenine geçtiğini hissedeceksiniz.
1 saniye sonra sonra tekrardan frene basın ve vitesi P konumuna alıp kontağı kapatın. İşte bu kadar basit! Bu şekilde yaparsanız, yükü şanzımandan alıp el frenine vermiş olursunuz.
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