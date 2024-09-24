Otomatik Vites Arabayı Park Ederken Sakın Bu Hatayı Yapmayın!

Otomatik vites arabaları kullanmak çok büyük bir kolaylık. Fakat bu araçları park ettikten sonra çoğu kişinin yaptığı bir yanlış var. Eğer siz de vitesi direkt P konumuna getirip kontağı kapatanlar arasındaysanız, siz de bu yanlışı yapıyorsunuz demektir. Gelin, bu işin doğrusunu anlatalım.