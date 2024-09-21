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Bu Yanlış Bilgileri Muhtemelen Siz de Duydunuz: Otomobiller Hakkında Doğru Bildiğiniz 5 Yanlış

Bu Yanlış Bilgileri Muhtemelen Siz de Duydunuz: Otomobiller Hakkında Doğru Bildiğiniz 5 Yanlış

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
21.09.2024 - 12:14

Otomobillere dair sayısız bilgi kaynağı mevcut. Fakat yine de halk arasında zamanla yayılan yanlış inanışların sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Bugünkü yazımızda bu yanlışları ele alıyor, doğrusunu söylüyoruz. İşte, otomobiller hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış!

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1. Büyük arabalar daha güvenlidir.

1. Büyük arabalar daha güvenlidir.

Bu ilk bakışta birçok kişiye doğru gibi gelebilir. Ancak otomobil kaliteli malzemelerden üretilmemişse, ne kadar büyük olursa olsun, sürücü ve araçta seyahat eden diğer kişiler için güvenli değildir. Yani boyuna değil, işlevine odaklanın.

2. 90 bin kilometreyi geçmiş araba alınmaz.

2. 90 bin kilometreyi geçmiş araba alınmaz.

Arabanın km göstergesi oldukça önemli olsa da, bu kilometrenin ne kadar sürede yapıldığı da önemlidir. Örneğin, 90 bin kilometreye gelmiş 2 yaşında bir araca şüpheyle yaklaşmalısınız. Çünkü sıradan bir kullanıcı yılda ortalama 10-15 bin km yol yapar.

Fakat 90 bini geçmiş her araca ön yargıyla yaklaşmamalısınız. Arabanın kaç yaşında olduğunu, markasını ve şehir içi mi yoksa şehirler arası yolculukta mı bu kilometreyi yaptığını göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz.

3. Yakıtı aldığımız benzin istasyonunun hiçbir önemi yoktur.

3. Yakıtı aldığımız benzin istasyonunun hiçbir önemi yoktur.

Bilakis oldukça önemlidir. Kaliteli akaryakıt, daha yüksek verimlilik anlamına gelir. Bu yüzden, akaryakıt aldığınız benzin istasyonunun güvenilir bir firma olduğundan emin olun. Aksi takdirde yakıt deponuzun çok daha çabuk bittiğine tanıklık edebilirsiniz!

4. Yola çıkmadan önce motoru ısıtmanız gerekir.

4. Yola çıkmadan önce motoru ısıtmanız gerekir.

Sürücüler arasında hala yaygın bir inanış bu. Özellikle soğuk havalarda sürücüler, arabayla yola çıkmadan evvel motorun ısınması için biraz bekliyor. Fakat yeni teknoloji motorlarda bunu yapmanıza hiç gerek yok.

5. Lastiğinizin havasını indirmek daha iyi yol tutuşu sağlar.

5. Lastiğinizin havasını indirmek daha iyi yol tutuşu sağlar.

Bunun doğruluk payı bulunmuyor. Eğer bu düşünceyle lastiğinizin havasını indirirseniz geçmiş olsun. Birçok problemi içeri buyur etmiş olursunuz. Çünkü düşük havalı lastikler yere daha fazla yayılacağı için orta kısımları içe girerek yolla teması azalır. Lastiğin ömrünü de kısaltan bu eylem, fren mesafesinin uzaması ve kaza olasılığının daha fazla artmasıyla sonuçlanır.

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