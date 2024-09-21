Bu Yanlış Bilgileri Muhtemelen Siz de Duydunuz: Otomobiller Hakkında Doğru Bildiğiniz 5 Yanlış
Bu Yanlış Bilgileri Muhtemelen Siz de Duydunuz: Otomobiller Hakkında Doğru Bildiğiniz 5 Yanlış
Otomobillere dair sayısız bilgi kaynağı mevcut. Fakat yine de halk arasında zamanla yayılan yanlış inanışların sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Bugünkü yazımızda bu yanlışları ele alıyor, doğrusunu söylüyoruz. İşte, otomobiller hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış!
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1. Büyük arabalar daha güvenlidir.
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2. 90 bin kilometreyi geçmiş araba alınmaz.
3. Yakıtı aldığımız benzin istasyonunun hiçbir önemi yoktur.
4. Yola çıkmadan önce motoru ısıtmanız gerekir.
5. Lastiğinizin havasını indirmek daha iyi yol tutuşu sağlar.
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