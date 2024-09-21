Bu Yanlış Bilgileri Muhtemelen Siz de Duydunuz: Otomobiller Hakkında Doğru Bildiğiniz 5 Yanlış

Arabanın km göstergesi oldukça önemli olsa da, bu kilometrenin ne kadar sürede yapıldığı da önemlidir. Örneğin, 90 bin kilometreye gelmiş 2 yaşında bir araca şüpheyle yaklaşmalısınız. Çünkü sıradan bir kullanıcı yılda ortalama 10-15 bin km yol yapar.

Fakat 90 bini geçmiş her araca ön yargıyla yaklaşmamalısınız. Arabanın kaç yaşında olduğunu, markasını ve şehir içi mi yoksa şehirler arası yolculukta mı bu kilometreyi yaptığını göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz.