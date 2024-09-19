İkinci El Araç İlanlarında Satıcıların Gönlümüze Su Serpmek İçin Kullandığı Birbirinden İlginç İfadeler
İkinci El Araç İlanlarında Satıcıların Gönlümüze Su Serpmek İçin Kullandığı Birbirinden İlginç İfadeler
Söz konusu ikinci el otomobiller olunca, Türkiye’deki ilanlar adeta bir derya. Alıcının güvenini kazanmak ve eldeki arabayı kolayca satabilmek adına ilanlarda birçok ilginç ifadeye rastlıyoruz. Biz de bugünkü yazımızda, ilan açıklamalarında gönlümüze su serpmek için kullanılan birbirinden ilginç ifadeleri sıralıyoruz.
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İçinde küfür edilmiş araba alan da ne bileyim...
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Gırtlak dolusu...
Yetkili servis bakımlı olmazsa olmaz!
Arabada sanruf olması önemli tabii!
Dosta gider...
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Açılın, aracın ilk sahibi benim!
Full+full paket...
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TR’de tek...
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Tramer aslında var ama yok diyebiliriz, yani minnacık...
Sitenin en ucuzu!
Hata boya tramer de ne ola ki?
Çıtır hasarlı...
Orijinal kilometrede...
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