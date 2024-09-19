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İkinci El Araç İlanlarında Satıcıların Gönlümüze Su Serpmek İçin Kullandığı Birbirinden İlginç İfadeler

İkinci El Araç İlanlarında Satıcıların Gönlümüze Su Serpmek İçin Kullandığı Birbirinden İlginç İfadeler

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.09.2024 - 13:56

Söz konusu ikinci el otomobiller olunca, Türkiye’deki ilanlar adeta bir derya. Alıcının güvenini kazanmak ve eldeki arabayı kolayca satabilmek adına ilanlarda birçok ilginç ifadeye rastlıyoruz. Biz de bugünkü yazımızda, ilan açıklamalarında gönlümüze su serpmek için kullanılan birbirinden ilginç ifadeleri sıralıyoruz.

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İçinde küfür edilmiş araba alan da ne bileyim...

İçinde küfür edilmiş araba alan da ne bileyim...

Arabanın içinde asla sigara içilmediği daha iyi anlatılamazdı herhalde?

Gırtlak dolusu...

Gırtlak dolusu...

İlandaki arabanın dolu paket olduğunu vurgulamak için kullanılan paha biçilmez bir ifade.

Yetkili servis bakımlı olmazsa olmaz!

Yetkili servis bakımlı olmazsa olmaz!

Bakımları merdiven altı yerlerde yaptırmadık, yetkili serviste her şeyin kaydı kuydu var ona göre!

Arabada sanruf olması önemli tabii!

Arabada sanruf olması önemli tabii!

Sunroof'lu arabalar genelde daha çok tercih edildiği için bunu başlıkta veya ilan açıklamasında mutlaka belirtirler. Ama sanruf yazarak!

Dosta gider...

Dosta gider...

Görüyorsunuz, anlatmaya hiç gerek yok!

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Açılın, aracın ilk sahibi benim!

Açılın, aracın ilk sahibi benim!

Aracı ben aldım, ben kullandım. Öyle kaçıncı sahibi olduğu bilinmeyen arabalarla karıştırmayın!

Full+full paket...

Full+full paket...

''Full’ün Full’ü'' veya ''Dolular Dolusu'' olarak da rastlamış olmanız muhtemel. Genelde en dolu pakete birkaç ufak ekstra yapanlar bu ifadeyle alıcı çekmeye çalışıyor.

Memurdan satılık araba...

Memurdan satılık araba...

Bunun ''Öğretmenden'' veya ''Doktordan satılık'' versiyonları da mevcut. Yani, yerimiz yurdumuz belli. O yüzden arabayı benden alırsan bir sorun olmaz demenin bir diğer hali...

Tamamen sigorta şişirmesinden kaynaklı...

Tamamen sigorta şişirmesinden kaynaklı...

Zaten hep sigorta şirketlerinin suçu bunlar!

TR’de tek...

TR’de tek...

Genelde emsalsiz olduğu da ilan açıklamasında belirtilir. Aman kaçırmayın, bir daha böylesini bulamazsınız!

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Tramer aslında var ama yok diyebiliriz, yani minnacık...

Tramer aslında var ama yok diyebiliriz, yani minnacık...

Tramer kaydının ne zaman yapıldığı önemli sonuçta. Bugün için pek bir anlam ifade etmeyen tramer bedelleri, bundan 10 yıl önce yapıldıysa bambaşka bir tablo ile karşılaşmanız muhtemel.

Sitenin en ucuzu!

Sitenin en ucuzu!

Sitede daha uygunu yok. Bu araba fırsat arabası. Sen başka ilanlara bakıp hiç vakit kaybetme, direkt gel benim arabayı al.

Hata boya tramer de ne ola ki?

Hata boya tramer de ne ola ki?

Buna genellikle ‘’Sıfırdan farksız’’ ifadesi eşlik eder.

Çıtır hasarlı...

Çıtır hasarlı...

Ufak tefek birkaç hasarı var ama önemli değil, yürürü güzel ne de olsa!

Orijinal kilometrede...

Orijinal kilometrede...

Kilometrede herhangi bir oynama yoktur demenin ilan dilinde karşılığı. Siz yine de bu söze pek güvenmeyin, ekspertize mutlaka gidin. Bizden söylemesi!

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