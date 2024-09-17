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Olmaz Öyle Şey Demeyin: Elektrikli Aracınızın Şarjı Yoldayken Biterse Ne Yapmalısınız?

Olmaz Öyle Şey Demeyin: Elektrikli Aracınızın Şarjı Yoldayken Biterse Ne Yapmalısınız?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
17.09.2024 - 16:58

Elektrikli arabaların pazar payı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu araçların giderek yaygınlaşması ve elektrikli otomobile geçiş yapmak isteyen kişi sayısının artmasıyla birlikte, cevaplanması gereken birçok soru işareti de su yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri de yolda seyir halindeyken bataryanın bitmesi durumunda neler yapabileceğinizle ilgili... Peki, elektrikli aracınızın şarjı yoldayken biterse ne olur?

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Yolda şarjı biten elektrikli otomobiller, yakıtı bitmiş benzinli araçlar gibi hareket edemez.

Yolda şarjı biten elektrikli otomobiller, yakıtı bitmiş benzinli araçlar gibi hareket edemez.

Elektrikli aracın tekrar hareket edebilmesi için mutlaka bataryasının yeniden şarj edilmesi gerekir. Eğer aracınızın şarjı en yakın istasyona gidemeyecek kadar azalmışsa veya yolda kaldıysanız endişelenmeyin! Bu durumda yapabileceğiniz birkaç şey var. Ne mi bunlar? Hemen söyleyelim.

Mobil şarj hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Mobil şarj hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Elektrikli araçlar için gezici şarj servisi olarak da bilinen bu hizmet sayesinde, aracınızın bulunduğu konuma bir şarj cihazı gönderilir ve kısa sürede bataryanızın bir kısmı doldurulur. Böylece, yolunuza gönül rahatlığıyla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Yol yardım hizmetlerini arayıp çekici çağırabilirsiniz.

Yol yardım hizmetlerini arayıp çekici çağırabilirsiniz.

Gezici şarj hizmeti almak yerine kasko poliçenizde bulunan ya da ek hizmet olarak tercih etmiş olduğunuz yol yardım servisine ulaşabilirsiniz. Bu sayede aracınızı bulunduğu konumdan çekici yardımıyla çektirebilirsiniz.

Bu tip bir durumla karşılaşmamak için bir gözünüz hep batarya göstergesinde olsun.

Bu tip bir durumla karşılaşmamak için bir gözünüz hep batarya göstergesinde olsun.

Elektrikli otomobiller, şarjı azalmaya başladığında bir dizi uyarı göstergesi ile sizi ikaz eder. Bu ikaz ışıklarını pürdikkat takip etmelisiniz. Aracınızın bataryası az olduğunda ise hemen aksiyon almalı ve aracınızı vakit kaybetmeden en yakın şarj istasyonunda şarj etmelisiniz.

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