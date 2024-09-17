Olmaz Öyle Şey Demeyin: Elektrikli Aracınızın Şarjı Yoldayken Biterse Ne Yapmalısınız?

Elektrikli arabaların pazar payı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu araçların giderek yaygınlaşması ve elektrikli otomobile geçiş yapmak isteyen kişi sayısının artmasıyla birlikte, cevaplanması gereken birçok soru işareti de su yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri de yolda seyir halindeyken bataryanın bitmesi durumunda neler yapabileceğinizle ilgili... Peki, elektrikli aracınızın şarjı yoldayken biterse ne olur?