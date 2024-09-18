Arabanızda Bulunan Bu Buton Hayat Kurtarıyor: SOS Tuşu Tam Olarak Ne İşe Yarar?

Trafiğe çıkmadan önce arabanızı iyice tanımanız gerekir. Araçtaki her fonksiyonu bilmeniz, sürüş esnasında aracınıza daha hakim olmanızı sağlar. Bildiğiniz gibi sürüş hakimiyeti de güvenli sürüşün olmazsa olmazıdır. Otomobil üreticisi firmalar, ‘’Hangi tuşa basarsam klimayı açabilirim?’’ veya ‘’Hangisiyle yan aynaların konumunu ayarlayabilirim?’’ gibi sorularınıza önceden yanıt veren el kitapçıklarını bu sebeple hazırlar.

Bugünkü yazımızın konusu da arabalarda bulunan ve doğru kullanıldığında hayat kurtaran SOS butonu. Peki, bu buton tam olarak ne amaçla kullanılır?

Kaynak