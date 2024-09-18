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Arabanızda Bulunan Bu Buton Hayat Kurtarıyor: SOS Tuşu Tam Olarak Ne İşe Yarar?

Arabanızda Bulunan Bu Buton Hayat Kurtarıyor: SOS Tuşu Tam Olarak Ne İşe Yarar?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.09.2024 - 11:25

Trafiğe çıkmadan önce arabanızı iyice tanımanız gerekir. Araçtaki her fonksiyonu bilmeniz, sürüş esnasında aracınıza daha hakim olmanızı sağlar. Bildiğiniz gibi sürüş hakimiyeti de güvenli sürüşün olmazsa olmazıdır. Otomobil üreticisi firmalar, ‘’Hangi tuşa basarsam klimayı açabilirim?’’ veya ‘’Hangisiyle yan aynaların konumunu ayarlayabilirim?’’ gibi sorularınıza önceden yanıt veren el kitapçıklarını bu sebeple hazırlar. 

Bugünkü yazımızın konusu da arabalarda bulunan ve doğru kullanıldığında hayat kurtaran SOS butonu. Peki, bu buton tam olarak ne amaçla kullanılır?

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Otomobillerde bulunan SOS Butonu araç içi acil çağrı amaçlı kullanılır.

Otomobillerde bulunan SOS Butonu araç içi acil çağrı amaçlı kullanılır.

Araba kullanırken başınıza her an bir şey gelebilir. Sakın, ‘’Ben usta şoförüm, bana bir şey olmaz’’ yanılgısına kapılmayın. Siz arabayı mükemmel kullansanız da bir acemi şoförün size çarpması sonucu kaza geçirebilirsiniz. Hatta uzun yolda giderken önünüzden bir anda hızlıca bir şey geçebilir ve kaza yapmanıza yol açabilir. İşte, böyle durumlarda aracınızda bulunan SOS tuşunu kullanmanız hayati öneme sahiptir.

SOS tuşuna 3 saniye kadar basılı tutarak 112 Acil Çağrı Merkezine bağlanabilirsiniz.

SOS tuşuna 3 saniye kadar basılı tutarak 112 Acil Çağrı Merkezine bağlanabilirsiniz.
zonguldak.jandarma.gov.tr

Üstelik konum paylaşmanıza da gerek kalmaz. Çünkü neredeyse konuşamayacak kadar kötü durumda olabilirsiniz. Fakat panik yapmayın. SOS butonunu kullandığınızda aracınızın konumu otomatik olarak acil çağrı merkezi ile paylaşılır.

SOS butonunun yardım kapsamı yalnızca kazalarla sınırlı değildir.

SOS butonunun yardım kapsamı yalnızca kazalarla sınırlı değildir.
www.ntv.com.tr

Arabanızı sürerken ani bir sağlık problemi veya hastalık durumu gelişebilir. Örnek verecek olursak, araçla seyir halindeyken kalbiniz sıkışabilir. Bu da bir hayli endişeye kapılmanıza yol açabilir. Şayet böyle bir şey yaşarsanız yine SOS düğmesi imdadınıza koşar.

Acil yardım butonu olarak çalışan SOS butonuna bastığınızda aracınızın bulunduğu yer merkeze iletilir ve ilgili yetkililer size ulaşır.

Acil yardım butonu olarak çalışan SOS butonuna bastığınızda aracınızın bulunduğu yer merkeze iletilir ve ilgili yetkililer size ulaşır.

Acil çağrı merkezi sizinle önce sözlü iletişim kurmaya çalışır. Bu noktada sizinle iletişime geçen kişi, sizden yaşadığınız problemi anlatmanızı talep ederek ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduğunuzu anlamaya çalışır. Sizden herhangi bir sözlü dönüş alamazsa aracınızın konumunu yetkililerle paylaşır. Bu sayede aracınızın bulunduğu konuma yardım ekipleri yönlendirilir.

Trafikte geçirdiğimiz her saniye başımıza bir şey gelme olasılığı bulunduğu için bu butonun faydaları saymakla bitmiyor. Ancak, ne yazık ki bu buton her araç modelinde yer almıyor. Peki, sizin aracınızda SOS butonu mevcut mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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