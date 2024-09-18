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Otomobil Sahipleri En Çok Bu Arızalardan Dert Yanıyor: Sık Karşılaşılan 5 Araba Arızası

Otomobil Sahipleri En Çok Bu Arızalardan Dert Yanıyor: Sık Karşılaşılan 5 Araba Arızası

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.09.2024 - 15:22

Otomobiller birçok mekaniği içerisinde barındırdığı için zaman zaman arızalarla karşılaşmanız son derece doğaldır. Yıllık bakımlarını düzenli yaptırdığınız halde yine bir dizi problem yaşamanız olasıdır. Peki, otomobil sahiplerinin sıkça yaşadığı arızaların hangileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte, en sık karşılaşılan 5 otomobil arızası…

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1. Akünün Bitmesi

1. Akünün Bitmesi

Motorlu araçların olmazsa olmaz parçalarından biri olan akü, enerji depolama görevi görüyor. Akünün bitmesi veya azalması ise en sık karşılaşılan otomobil arızalarının başında geliyor. Eğer aracınızın aküsü biterse, ya başka bir araçtan akü transferi yapmanız ya da yol yardım hizmeti çağırmanız gerekiyor.

2. Direksiyon Titremesi

2. Direksiyon Titremesi

Arabaya yön vermemizi sağlayan direksiyonda titreme problemi söz konusu olabilir. Özellikle bazı araçlarda durma ve kalkış sırasında direksiyon titrer. Genellikle motor takozunun eskimiş olması buna sebep olur. Yine rot balans ayarlarında, süspansiyon ve fren sisteminde meydana gelen arızalar da direksiyon titremesine neden olabilir.

Yaygın araç arızalarından biri olan bu titreme oldukça ciddi bir soruna işarettir. Bu şekilde araç kullanmanız hem sizin hem de çevredeki diğer araç sahipleri ve yayalar için tehlikelidir.

3. Motor Yağının Çabuk Bitmeye Başlaması

3. Motor Yağının Çabuk Bitmeye Başlaması

Arabanız bir süre sonra daha fazla motor yağı tüketmeye başlayabilir. Bunun birden fazla sebebi olabilir. Örneğin, aracınızı sürekli yüksek devirde kullanıyor olmanız motor yağının daha çabuk bitmesinin başlıca sebeplerinden biridir. Ayrıca motor keçelerinde sızıntının olması, yine motor yağınızın çabuk azalma nedenlerinden biri olabilir.

4. Klima Arızası

4. Klima Arızası

Otomobillerde klima olmazsa olmaz. Ne de olsa, araç kullanırken sıcak ve soğuk havalarda konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor olmamızı klimaya borçluyuz. Fakat klimalar, arabalardaki en sık arızalanan parçalar arasında başı çekiyor. Klimanızın bazen soğuk bazen de sıcak hava üflemesinde problem meydana gelebiliyor. Bu tip bir problem yaşadığınızda aracınızı vakit kaybetmeden servise götürmeniz gerekiyor.

5. Şanzımanda Meydana Gelen Arızalar

5. Şanzımanda Meydana Gelen Arızalar

Özellikle vites geçişlerinde zorluk, en sık yaşanan şanzıman arızalarından biridir. Bu arızayı gidermek için araçların vites kutusunda yer alan ve vites değiştirmeyi kolaylaştıran senkromeçleri değiştirmeniz gerekebilir.

Ek olarak, şanzımanda kilitlenme meydana gelebilir ve vites değiştirmeniz pek mümkün olmayabilir. Bu olumsuz durumu şanzımanın yağ kaçırmaya başlaması gibi sorunlar takip edebilir. Dolayısıyla en ufak şanzıman probleminde aracınızı bir servise götürmeniz oldukça önemlidir.

Peki, sıraladığımız bu 5 arızanın dışında siz hangi arızalarla karşılaştınız? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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