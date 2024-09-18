Otomobil Sahipleri En Çok Bu Arızalardan Dert Yanıyor: Sık Karşılaşılan 5 Araba Arızası

Arabaya yön vermemizi sağlayan direksiyonda titreme problemi söz konusu olabilir. Özellikle bazı araçlarda durma ve kalkış sırasında direksiyon titrer. Genellikle motor takozunun eskimiş olması buna sebep olur. Yine rot balans ayarlarında, süspansiyon ve fren sisteminde meydana gelen arızalar da direksiyon titremesine neden olabilir.

Yaygın araç arızalarından biri olan bu titreme oldukça ciddi bir soruna işarettir. Bu şekilde araç kullanmanız hem sizin hem de çevredeki diğer araç sahipleri ve yayalar için tehlikelidir.