Kimi Çok Memnun Kimi Bin Pişman: DSG Şanzıman Cidden Söylendiği Kadar Sorunlu mu?
Kimi Çok Memnun Kimi Bin Pişman: DSG Şanzıman Cidden Söylendiği Kadar Sorunlu mu?
DSG kelimesinin Almanca kökeni Direktschaltgetriebe olup İngilizceye Direct Shift Gearbox (DSG) olarak geçmiştir. İlk olarak 2003 yılında Golf'ün R32 modeli ile beraber gelen bu şanzıman, o günden bu yana sunduğu kullanım rahatlığının yanı sıra çıkardığı sorunlarla anılıyor. Peki, DSG şanzımanlar gerçekten söylendiği kadar sorunlu mu? Gelin, birlikte öğrenelim!
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DSG şanzımanın çalışma prensibi sürüş keyfini oldukça artırabilir.
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DSG, performans konusunda verimli bir şanzıman olsa da son derece hassas bir yapıya sahiptir.
Karşılaşılan en yaygın DSG sorunlarından biri vites geçişlerinde yaşanan problemlerdir.
Ayrıca DSG şanzımanlarda debriyaj problemleri de görülebiliyor.
Fakat bütün bunlar, alacağınız tüm DSG şanzımanlı arabalarda sorun yaşayacağınız anlamına gelmez.
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