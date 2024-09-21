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Kimi Çok Memnun Kimi Bin Pişman: DSG Şanzıman Cidden Söylendiği Kadar Sorunlu mu?

Kimi Çok Memnun Kimi Bin Pişman: DSG Şanzıman Cidden Söylendiği Kadar Sorunlu mu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
21.09.2024 - 10:34

DSG kelimesinin Almanca kökeni Direktschaltgetriebe olup İngilizceye Direct Shift Gearbox (DSG) olarak geçmiştir. İlk olarak 2003 yılında Golf'ün R32 modeli ile beraber gelen bu şanzıman, o günden bu yana sunduğu kullanım rahatlığının yanı sıra çıkardığı sorunlarla anılıyor. Peki, DSG şanzımanlar gerçekten söylendiği kadar sorunlu mu? Gelin, birlikte öğrenelim!

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DSG şanzımanın çalışma prensibi sürüş keyfini oldukça artırabilir.

DSG şanzımanın çalışma prensibi sürüş keyfini oldukça artırabilir.

Manuel hissiyatı veren vitesin hızlı geçişler yapabilmesi, DSG şanzımanların belki de en çok sevilen yanı. Bu şanzıman sistemi, iki ayrı debriyaj plakasına sahip olduğu için vites değiştirirken bir sonraki vitese geçiş önceden hazırlanıyor. Fakat bu sistem, beraberinde hem kolaylık hem de bazı problemler getiriyor.

DSG, performans konusunda verimli bir şanzıman olsa da son derece hassas bir yapıya sahiptir.

DSG, performans konusunda verimli bir şanzıman olsa da son derece hassas bir yapıya sahiptir.

DSG şanzımana sahip otomobil kullananlar, ses ve titreme sorunları veya şanzıman ikaz lambasının yanması durumlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Karşılaşılan en yaygın DSG sorunlarından biri vites geçişlerinde yaşanan problemlerdir.

Karşılaşılan en yaygın DSG sorunlarından biri vites geçişlerinde yaşanan problemlerdir.

Genellikle düşük hızlarda seyrederken ve yoğun trafikte araba sürerken hissedilen titreme ya da ani vites geçişleri canınızı sıkabilir.

Ayrıca DSG şanzımanlarda debriyaj problemleri de görülebiliyor.

Ayrıca DSG şanzımanlarda debriyaj problemleri de görülebiliyor.

Tüm DSG şanzımanlarda ortak olan çift kavrama düzeni aşırı aşınmaya neden olabilir. Bu da debriyajın kayması veya takılması gibi gibi problemlere zemin hazırlayabilir.

Fakat bütün bunlar, alacağınız tüm DSG şanzımanlı arabalarda sorun yaşayacağınız anlamına gelmez.

Fakat bütün bunlar, alacağınız tüm DSG şanzımanlı arabalarda sorun yaşayacağınız anlamına gelmez.

Evet, çoğunlukla performansıyla öne çıkan otomobillerde tercih edilen bu şanzımanda yaygın olarak birtakım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yine de bu, DSG şanzımana sahip bütün otomobillerin sorunlu olduğu yanılgısına kapılmanıza yol açmasın. Çünkü bütün şanzımanlar zamanla sorun çıkarabilir. Ayrıca DSG kullanıp en ufak sorun yaşamayan da var, kısa sürede şanzımandan dolayı başı ağrıyan da... 

Peki, siz hangi taraftasınız? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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