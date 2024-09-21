Kimi Çok Memnun Kimi Bin Pişman: DSG Şanzıman Cidden Söylendiği Kadar Sorunlu mu?

Manuel hissiyatı veren vitesin hızlı geçişler yapabilmesi, DSG şanzımanların belki de en çok sevilen yanı. Bu şanzıman sistemi, iki ayrı debriyaj plakasına sahip olduğu için vites değiştirirken bir sonraki vitese geçiş önceden hazırlanıyor. Fakat bu sistem, beraberinde hem kolaylık hem de bazı problemler getiriyor.