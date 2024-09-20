Trafik Kazalarına Davetiye Çıkaran En Yaygın Sebepler ve Alınması Gereken Önlemler
Trafik Kazalarına Davetiye Çıkaran En Yaygın Sebepler ve Alınması Gereken Önlemler
Trafik kazaları, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir sorun. Kazaların ardında yatan sebepler ise çoğu zaman birbiriyle bağlantılıdır. Peki, trafik kazaları en çok neden kaynaklanır? İşte cevabı...
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1. Hız ihlali
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2. Alkollü araç kullanmak
3. Araba kullanırken telefona bakmak
4. Trafik kurallarına uymamak
5. Yorgunluk ve direksiyon başında uyuklamak
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6. Olumsuz hava koşulları
7. Sinyal vermemek
8. Otomobil arızaları
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