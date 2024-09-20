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Trafik Kazalarına Davetiye Çıkaran En Yaygın Sebepler ve Alınması Gereken Önlemler

Trafik Kazalarına Davetiye Çıkaran En Yaygın Sebepler ve Alınması Gereken Önlemler

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
20.09.2024 - 23:10

Trafik kazaları, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir sorun. Kazaların ardında yatan sebepler ise çoğu zaman birbiriyle bağlantılıdır. Peki, trafik kazaları en çok neden kaynaklanır? İşte cevabı...

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1. Hız ihlali

1. Hız ihlali

Hız sınırlarının aşılması, trafik kazalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Araç sürücüleri, hız limitlerine dikkat etmediği takdirde, hem kendi hem de diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atar. 

Yüksek hız, bir aracın kontrolünü zorlaştırırken tepki süresini de kısaltır. Bu da trafik kazalarını tetikleyen en kritik unsurların başında gelir. Önlem olarak aşırı hızdan kaçınmalı ve hız sınırlarına daima uymalıyız.

2. Alkollü araç kullanmak

2. Alkollü araç kullanmak

Alkol kullanmak, reflekslerinizi ve karar verme yetinizi ciddi şekilde sekteye uğratır. Tahmin edebileceğiniz gibi alkollü sürücüler, yola ve çevrelerindeki tehlikelere gerektiği gibi tepki veremezler. Ayrıca alkol tüketimi, hız algısını ve mesafe hesaplama yeteneğini olumsuz etkileyerek kaza riskini artırır. 

Dünya genelinde yapılan araştırmalar da alkollü sürücülerin neden olduğu kazaların ölümle sonuçlanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu yüzden alkollü bir şekilde araç kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor.

3. Araba kullanırken telefona bakmak

3. Araba kullanırken telefona bakmak

Son yıllarda dikkat dağınıklığı ve araç başında cep telefonu kullanımından kaynaklı kazalar önemli ölçüde arttı. Trafikte araba sürerken bir gözü sürekli cep telefonunda olan kişiler trafikte çok büyük tehlike arz ediyor. Özellikle mesajlaşırken sürücüler, belli bir süre yola bakmayı ihmal edebiliyor. Bu da yolda gelişebilecek tehlikelere karşı ciddi bir risk oluşturuyor. Önlem olarak araba kullanırken telefonu bir kenara bırakmamız ve yola odaklanmamız gerekiyor.

4. Trafik kurallarına uymamak

4. Trafik kurallarına uymamak

Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemerini takmamak ve hatalı sollama yapmak gibi kural ihlalleri trafik kazalarının en yaygın sebepleri arasında başı çekiyor. Özellikle kırmızı ışık ihlalleri, şehir içinde yaşanan pek çok trafik kazasının başrolü konumunda. Trafikte güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz çin trafik kurallarına istisnasız dikkat etmemiz gerekiyor.

5. Yorgunluk ve direksiyon başında uyuklamak

5. Yorgunluk ve direksiyon başında uyuklamak

Uzun süre direksiyon başında kalmak, özellikle uzun yolda yorgunluğa ve dikkat dağınıklığına neden olur. Yorgun sürücüler, refleksleri zayıfladığı için çevresel tehlikeleri fark edemez ve haliyle reaksiyon gösteremezler.

Araç başında uyuklama ise anlık bilinç kaybına yol açarak büyük kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden uzun süre araç kullanmak zorunda kalan kişilerin belirli aralıklarla dinlenmeleri gerekiyor.

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6. Olumsuz hava koşulları

6. Olumsuz hava koşulları

Yağmur, kar, sis ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları yollarda ciddi tehlikeler yaratır. Islak ve kaygan zemin, fren mesafesini uzatarak araçların kaymasına neden olabilir. 

Böyle havalarda sürücülerin görüş mesafesi kısıtlandığı için yola çıkmadan önce bütün önlemleri almaları gerekiyor. Mümkünse bu tür kötü hava koşullarında trafiğe çıkmamakta fayda var.

7. Sinyal vermemek

7. Sinyal vermemek

Günümüzde yaşanan birçok trafik kazası sinyal vermemekten kaynaklanıyor. Nefes almayı nasıl unutmuyorsak trafikte sinyal vermeyi de o derece aklımıza kazımamız gerekiyor. Diğer sürücülere bir sonraki hamlemizi anlatabilmek için sinyal vermeyi alışkanlık haline getirmemiz şart.

8. Otomobil arızaları

8. Otomobil arızaları

Düzenli bakımı yapılmayan otomobillerde birçok arıza baş gösteriyor. Özellikle fren sisteminde ve lastiklerde meydana gelen arızalar kazalara davetiye çıkarıyor. Eğer bu tip bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız arabanızın bakımlarını asla aksatmamalısınız.

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