Trafik Kazalarına Davetiye Çıkaran En Yaygın Sebepler ve Alınması Gereken Önlemler

Hız sınırlarının aşılması, trafik kazalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Araç sürücüleri, hız limitlerine dikkat etmediği takdirde, hem kendi hem de diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atar.

Yüksek hız, bir aracın kontrolünü zorlaştırırken tepki süresini de kısaltır. Bu da trafik kazalarını tetikleyen en kritik unsurların başında gelir. Önlem olarak aşırı hızdan kaçınmalı ve hız sınırlarına daima uymalıyız.