İkinci El Araba Almayı Düşünenler Dikkat: Aracı Satan Kişiye Mutlaka Sormanız Gereken 6 Soru

Bunu sormanız önemli. Çünkü ilanda belirtilmese dahi araç başına gittiğinizde ‘’Ya şurada bir lokal boya var, önemsiz diye ilanda belirtme gereği duymadım’’ diyen satıcılarla karşılaşabilirsiniz.

Özellikle şehir dışına gidip böyle bir manzara ile karşılaşmanız sizin açınızdan büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. Bu yüzden yola çıkmadan önce bu konuyu satıcıya sorun ve araçtaki en ufak boyalı-değişen parçayı dahi size söylemesini rica edin.