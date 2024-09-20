İkinci El Araba Almayı Düşünenler Dikkat: Aracı Satan Kişiye Mutlaka Sormanız Gereken 6 Soru
İkinci El Araba Almayı Düşünenler Dikkat: Aracı Satan Kişiye Mutlaka Sormanız Gereken 6 Soru
İkinci el araba almak istiyor fakat bu süreçte satıcıya neler sormanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Sonuçta araba alım satımı yaparken dikkat etmeniz gereken birçok nokta ve sormanız gereken pek çok soru bulunuyor. Biz de bugünkü yazımızda, ikinci el otomobil almadan önce satıcıya mutlaka sormanız gereken 6 soruyu sıralıyoruz!
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1. Arabayı neden satıyorsunuz?
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2. Aracın ilk sahibi misiniz?
3. Arabanın tramer kaydı ne kadar?
4. Aracın bakımlarını düzenli olarak yaptırdınız mı?
5. İlanda belirttiğiniz değişen ve boyalı parça bilgileri güncel mi?
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6. Arabayı aktif olarak kullanıyor musunuz?
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