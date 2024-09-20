Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Otomobil
İkinci El Araba Almayı Düşünenler Dikkat: Aracı Satan Kişiye Mutlaka Sormanız Gereken 6 Soru

İkinci El Araba Almayı Düşünenler Dikkat: Aracı Satan Kişiye Mutlaka Sormanız Gereken 6 Soru

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
20.09.2024 - 20:30

İkinci el araba almak istiyor fakat bu süreçte satıcıya neler sormanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Sonuçta araba alım satımı yaparken dikkat etmeniz gereken birçok nokta ve sormanız gereken pek çok soru bulunuyor. Biz de bugünkü yazımızda, ikinci el otomobil almadan önce satıcıya mutlaka sormanız gereken 6 soruyu sıralıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Arabayı neden satıyorsunuz?

1. Arabayı neden satıyorsunuz?

En klasik sorudur. Satıcı bu arabayı neden satmak istiyor? Acil paraya mı sıkışmış, model mi yükseltmek istiyor, yakıt performansından mı memnun değil veya arabayla ilgili herhangi bir kaza yaşadığı için mi satmak istiyor? Eğer dürüst bir satıcı ise size açık yüreklilikle düşüncelerini söyleyecektir.

2. Aracın ilk sahibi misiniz?

2. Aracın ilk sahibi misiniz?

Bu soru önemli. Çünkü arabayı bir tanıdığından aldığı için ekspertize gitme gereği duymayan ve aracın geçmişi hakkında pek de bilgi sahibi olmayan satıcılar var. Bu kişiler size ‘’Arabanın garantisi benim, ekspertize gitmeye gerek yok’’ dese de inanmayın.

Mutlaka ekspertize gidin. Konuşulanın dışında araçta ekstra bir sorun, boya veya değişen parça çıkarsa ekspertiz ücretini satıcının ödeyeceğine dair garanti alın.

3. Arabanın tramer kaydı ne kadar?

3. Arabanın tramer kaydı ne kadar?

Bazı araç sahipleri ilanlarda bunu belirtmeyebiliyor. Aman bu tuzağa düşmeyin. İlanda  bu konuyla ilgili bilgi verilmemişse eğer, arabayı gidip görmeden önce telefonda mutlaka tramer kaydı olup olmadığını sorun. Şayet tramer kaydı yoksa ‘’Bu araba kesin kazasızdır’’ diye düşünmeyin. Ne de olsa, kaza yapıp dışarıda yaptırılan ve bu sebeple hasar kaydı olmayan pek çok araba var.

4. Aracın bakımlarını düzenli olarak yaptırdınız mı?

4. Aracın bakımlarını düzenli olarak yaptırdınız mı?

Yetkili serviste düzenli olarak bakım yaptıran kişiler arabasına mutlaka değer verir. Bazıları ise bakımları aksatır, muayeneyi aksatır ve bakım yaptırsa dahi merdiven altı yerlerde ucuz işçilikle yaptırmaya çalışır. Bu tür bakımı aksatılan ve bilinçsizce kullanılan arabalar ileride başınıza çok dert açabileceği için uzak durmanız en mantıklısıdır.

5. İlanda belirttiğiniz değişen ve boyalı parça bilgileri güncel mi?

5. İlanda belirttiğiniz değişen ve boyalı parça bilgileri güncel mi?

Bunu sormanız önemli. Çünkü ilanda belirtilmese dahi araç başına gittiğinizde ‘’Ya şurada bir lokal boya var, önemsiz diye ilanda belirtme gereği duymadım’’ diyen satıcılarla karşılaşabilirsiniz.

Özellikle şehir dışına gidip böyle bir manzara ile karşılaşmanız sizin açınızdan büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. Bu yüzden yola çıkmadan önce bu konuyu satıcıya sorun ve araçtaki en ufak boyalı-değişen parçayı dahi size söylemesini rica edin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Arabayı aktif olarak kullanıyor musunuz?

6. Arabayı aktif olarak kullanıyor musunuz?

Aktif olarak kullanılan araçların kilometresinde bazı değişiklikler olabilir. Örneğin, ilanda 95 bin km yazarken, araca bakmaya gittiğinizde 102 bin kilometreye geldiğini görebilirsiniz. Bunu söylediğinizde ise satıcıdan ‘’Aracı aktif olarak kullandığımı ve kilometrenin değişebileceğini ilanda belirtmiştim’’ tarzı bir dönüş alabilirsiniz.

Bu yüzden, araca bakmaya gitmeden önce ilanda belirtilen kilometrenin güncel olup olmadığını teyit edin. İlan açıklamasını da en ince ayrıntısına kadar okumayı unutmayın. Daha da önemlisi, araç sizin içinize sinse dahi güvenilir bir ekspertize gitmeyi ihmal etmeyin!

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın