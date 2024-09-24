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Son Yıllarda Giderek Yaygınlaşan PPF Uygulaması Gerçekten Parasını Hak Ediyor mu?

Son Yıllarda Giderek Yaygınlaşan PPF Uygulaması Gerçekten Parasını Hak Ediyor mu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.09.2024 - 13:06

Otomobil fiyatları adeta arşa çıktı ve doğal olarak araç sahipleri de kendi arabalarına daha fazla sahip çıkmaya başladı. 

Zira bildiğiniz gibi boya kalkması ve çizik gibi problemler, ikinci el piyasasında arabanın değerini biraz da olsa düşürebiliyor. Bu yüzden arabasını çevresel etkenlere karşı korumaya almak isteyen araç sahipleri, PPF kaplama gibi çözümlere başvuruyor. Peki, PPF kaplama nedir ve parasına gerçekten değer mi?

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PPF, araç boyasını dışarıdan gelecek zararlı etkenlere karşı koruma amaçlı yapılan şeffaf ve poliüretan içerikli bir maddedir.

PPF, araç boyasını dışarıdan gelecek zararlı etkenlere karşı koruma amaçlı yapılan şeffaf ve poliüretan içerikli bir maddedir.

Dilimize şeffaf boya koruma filmi olarak geçen PPF (Paint Protection Film), aracınızı kuş pisliklerinden, kılcal çiziklerden, hafif sürtmelerden ve dolu hasarı gibi çevresel etkenlerden korumak için yapılıyor.

Dilimize şeffaf boya koruma filmi olarak geçen PPF (Paint Protection Film), aracınızı kuş pisliklerinden, kılcal çiziklerden, hafif sürtmelerden ve dolu hasarı gibi çevresel etkenlerden korumak için yapılıyor.

PPF boya koruma filmleri, PVC kaput filmlerine kıyasla çok daha uzun ömürlü olsa da, bunun ürün modeline göre değişebileceğini unutmamalısınız.

PPF boya koruma filmleri, PVC kaput filmlerine kıyasla çok daha uzun ömürlü olsa da, bunun ürün modeline göre değişebileceğini unutmamalısınız.

Yani, bulduğunuz her PPF kaplamanın kaliteli olduğu yanılgısına kapılmayın. Çünkü birden fazla PPF türü mevcut. Piyasada daha ucuza verilen ve çok daha kalitesiz bir malzemeye sahip olan PPF kaplamalar bulunuyor. Bunlar, aracınıza fayda sağlamak sağlamak şöyle dursun, uzun vadeli kullanımda kaportaya zarar bile verebiliyor.

Güvenilir ve iyi bir yerde yaptırmadığınız takdirde, PPF kaplama yapılırken arabanızın kaportası çizilebilir.

Güvenilir ve iyi bir yerde yaptırmadığınız takdirde, PPF kaplama yapılırken arabanızın kaportası çizilebilir.

İronik olan da bu ya... Aracınız çizilmesin diye bir ton masrafa giriyorsunuz ve arabanız uygulama esnasında çizilebiliyor! Bu yüzden PPF şeffaf kaplama yaptıracağınız firmayı iyice araştırmalısınız. Sırf uygun fiyatlı diye koşa koşa herhangi bir yerde yaptırmamalısınız.

Yaptıracağınız PPF kaplamanın sertifikalı, onaylı ve garantili olmasına özen gösterin.

Yaptıracağınız PPF kaplamanın sertifikalı, onaylı ve garantili olmasına özen gösterin.

Herhangi bir testten geçmemiş, uzun süreli kullanım vadetmeyen ve hiçbir garantisi olmayan şeffaf boya koruma filmlerinden uzak durmanızda fayda var. Aksi takdirde uzun vadeli kullanımda aracınızın boyasını kaldıracak, uygulama esnasında kaportanıza zarar verecek bir işlem için para ödemiş olursunuz.

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Günümüzde PPF kaplama fiyatları, araç modeline göre değişmekle birlikte ortalama 80-100 bin liraları buluyor.

Günümüzde PPF kaplama fiyatları, araç modeline göre değişmekle birlikte ortalama 80-100 bin liraları buluyor.

Bu da ''PPF kaplama gerçekten yaptırmaya değer mi?'' sorusunu sormamıza neden oluyor. Bizce, bu işe ayıracak güzel bir bütçeniz varsa ve güvenilir bir firma bulduysanız yaptırabilirsiniz. Ancak aracınızda zaten birden fazla boyalı ve değişen parça varsa, bütçeniz de kısıtlıysa yaptırmamayı tercih edebilirsiniz.

Peki, sizce PPF kaplama parasını hak ediyor mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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