Son Yıllarda Giderek Yaygınlaşan PPF Uygulaması Gerçekten Parasını Hak Ediyor mu?
Son Yıllarda Giderek Yaygınlaşan PPF Uygulaması Gerçekten Parasını Hak Ediyor mu?
Otomobil fiyatları adeta arşa çıktı ve doğal olarak araç sahipleri de kendi arabalarına daha fazla sahip çıkmaya başladı.
Zira bildiğiniz gibi boya kalkması ve çizik gibi problemler, ikinci el piyasasında arabanın değerini biraz da olsa düşürebiliyor. Bu yüzden arabasını çevresel etkenlere karşı korumaya almak isteyen araç sahipleri, PPF kaplama gibi çözümlere başvuruyor. Peki, PPF kaplama nedir ve parasına gerçekten değer mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PPF, araç boyasını dışarıdan gelecek zararlı etkenlere karşı koruma amaçlı yapılan şeffaf ve poliüretan içerikli bir maddedir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilimize şeffaf boya koruma filmi olarak geçen PPF (Paint Protection Film), aracınızı kuş pisliklerinden, kılcal çiziklerden, hafif sürtmelerden ve dolu hasarı gibi çevresel etkenlerden korumak için yapılıyor.
PPF boya koruma filmleri, PVC kaput filmlerine kıyasla çok daha uzun ömürlü olsa da, bunun ürün modeline göre değişebileceğini unutmamalısınız.
Güvenilir ve iyi bir yerde yaptırmadığınız takdirde, PPF kaplama yapılırken arabanızın kaportası çizilebilir.
Yaptıracağınız PPF kaplamanın sertifikalı, onaylı ve garantili olmasına özen gösterin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzde PPF kaplama fiyatları, araç modeline göre değişmekle birlikte ortalama 80-100 bin liraları buluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın