Son Yıllarda Giderek Yaygınlaşan PPF Uygulaması Gerçekten Parasını Hak Ediyor mu?

Otomobil fiyatları adeta arşa çıktı ve doğal olarak araç sahipleri de kendi arabalarına daha fazla sahip çıkmaya başladı.

Zira bildiğiniz gibi boya kalkması ve çizik gibi problemler, ikinci el piyasasında arabanın değerini biraz da olsa düşürebiliyor. Bu yüzden arabasını çevresel etkenlere karşı korumaya almak isteyen araç sahipleri, PPF kaplama gibi çözümlere başvuruyor. Peki, PPF kaplama nedir ve parasına gerçekten değer mi?