Fenerbahçe'de Mert Hakan'a Uyarı Geldi: Galatasaray Maçı Sonrası Yönetim Özel Olarak Görüştü
Fenerbahçe'de Mert Hakan'a Uyarı Geldi: Galatasaray Maçı Sonrası Yönetim Özel Olarak Görüştü
Derbilerin öne çıkan ismi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe yönetimini bile bıktırdı. Sarı-lacivertli kulübün, Yandaş'ın Galatasaray maçındaki hareketlerinden memnun olmadığı aktarıldı.
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Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi son bulmuştu.
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Mert Hakan eleştirilmişti.
Yönetimden uyarı geldi.
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Soyadına bak, notunu ver.
Fenerin DalYaprağı.
Bu soyad ve kabadayılık ile malum partide alpayın yedegi olur baska da bi bk olmaz