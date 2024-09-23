Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mert Hakan'a Uyarı Geldi: Galatasaray Maçı Sonrası Yönetim Özel Olarak Görüştü

Fenerbahçe'de Mert Hakan'a Uyarı Geldi: Galatasaray Maçı Sonrası Yönetim Özel Olarak Görüştü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 18:00

Derbilerin öne çıkan ismi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe yönetimini bile bıktırdı. Sarı-lacivertli kulübün, Yandaş'ın Galatasaray maçındaki hareketlerinden memnun olmadığı aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi son bulmuştu.

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi son bulmuştu.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk etmiş, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçla Mourinho yönetimindeki ekip, 32 maçlık namağlup unvanını kaybetmiş, lider Galatasaray'ın da 5 puan gerisine düşmüştü.

Mert Hakan eleştirilmişti.

Mert Hakan eleştirilmişti.

Geçen sezon 37. haftada Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'den Mert Hakan, ısınmada Galatasaraylı futbolcularla yumruk yumruğa gelmiş, büyük tepki çekmişti. 30 yaşındaki orta saha, cumartesi günü oynanan mücadeleye damga vurdu.

Yönetimden uyarı geldi.

Yönetimden uyarı geldi.

Maça yedek başlayan Mert Hakan, 26. dakikada hakeme itirazdan yedek sarı kart görmüştü. Son düdük sonrası da saha içinde Galatasaraylı futbolculara yönelik sözler söylemiş, rakipleriyle tünelde karşı karşıya gelmek istemişti. Takım arkadaşları, futbolcuyu sakinleştirmişti. Fanatik'te yer alan habere göre, yaşananlar sonrası yönetimin Yandaş ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Slade Klon

Soyadına bak, notunu ver.

loli iptvli

Fenerin DalYaprağı.

meral gezer

Bu soyad ve kabadayılık ile malum partide alpayın yedegi olur baska da bi bk olmaz