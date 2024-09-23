Fenerbahçe'de Mert Hakan'a Uyarı Geldi: Galatasaray Maçı Sonrası Yönetim Özel Olarak Görüştü

Maça yedek başlayan Mert Hakan, 26. dakikada hakeme itirazdan yedek sarı kart görmüştü. Son düdük sonrası da saha içinde Galatasaraylı futbolculara yönelik sözler söylemiş, rakipleriyle tünelde karşı karşıya gelmek istemişti. Takım arkadaşları, futbolcuyu sakinleştirmişti. Fanatik'te yer alan habere göre, yaşananlar sonrası yönetimin Yandaş ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.