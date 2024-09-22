Derbi Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Dikkat Çeken Paylaşım!
Derbi Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Dikkat Çeken Paylaşım!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olmasından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetine tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u üstü kapalı olarak hedef aldığı iddia edildi.
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Maçın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bulut , “Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz” yorumu yaptı.
Bulut'un kullandığı ifadesinin Ali Koç'un aile mirasına gönderme şeklinde değerlendirildi.
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