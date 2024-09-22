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Derbi Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Dikkat Çeken Paylaşım!

Derbi Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Dikkat Çeken Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 14:38

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olmasından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetine tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u üstü kapalı olarak hedef aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetine tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u üstü kapalı olarak hedef aldığı iddia edildi.
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Maçın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bulut , “Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz” yorumu yaptı.

Maçın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bulut , “Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz” yorumu yaptı.

Bulut'un kullandığı ifadesinin Ali Koç'un aile mirasına gönderme şeklinde değerlendirildi.

Bulut'un kullandığı ifadesinin Ali Koç'un aile mirasına gönderme şeklinde değerlendirildi.

Bulut'un paylaşımı 👇

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