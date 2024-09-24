Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenden Pişkin Savunma: ''15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmiyordum''

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel okulda skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni, 14 yaşındaki öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mahkemede savunma yapan öğretmen, ''15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum'' dedi. Öğretmene 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.