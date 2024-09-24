Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Konsere Dakikalar Kala Krize Girdi: Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Konsere Dakikalar Kala Krize Girdi: Hastaneye Kaldırıldı
''Aşkın Olayım'' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran ve son zamanlarda ünlü futbolcu Icardi ile hakkında çıkan iddialarla gündeme gelen şarkıcı Simge Sağın, konsere dakikalar kala öksürük krizine girdi. Nefes almakta zorlanan şarkıcı hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Denizli Çivril'de Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde sahne alacaktı.
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Ünlü şarkıcıdan sevenlerine kötü haber geldi. Konserin başlamasına dakikalar kala Simge Sağın, aniden öksürük krizine girdi. Nefes almakta zorlanan şarkıcının durumunun kötüleşmesi üzerine Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Simge Sağın'dan ilk paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Arkadaşlar konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" diye yazdı.
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