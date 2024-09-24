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Yavru Vatan KKTC'de Üçüncü Kez Asgari Ücrete Zam Geldi: Yeni Asgari Ücret 35 Bin 180 TL Oldu

Yavru Vatan KKTC'de Üçüncü Kez Asgari Ücrete Zam Geldi: Yeni Asgari Ücret 35 Bin 180 TL Oldu

Zam KKTC Asgari Ücret
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 09:22

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli zam için yılbaşını beklerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üçüncü kez asgari ücrete zam yapıldı. Yeni zamla birlikte KKTC'de yeni asgari ücret 35 bin 180 TL oldu.

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Her şeye neredeyse her gün zam gelirken, bu yıl Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu nedenle de milyonlarca asgari ücretli geçinme kaygısıyla baş başa bırakıldı.

Her şeye neredeyse her gün zam gelirken, bu yıl Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu nedenle de milyonlarca asgari ücretli geçinme kaygısıyla baş başa bırakıldı.

Ocak ayı itibariyle Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 TL oldu ve bu yıl ara zam yapılmadı. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ta ise asgari ücrete üçüncü kez zam yapıldı.

Ocak ayı itibariyle Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 TL oldu ve bu yıl ara zam yapılmadı. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ta ise asgari ücrete üçüncü kez zam yapıldı.

Yeni zam oranı ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta net asgari ücret 35 bin 180 TL’ye yükseltildi. Emekli de es geçilmedi. Emekliye ve devletten yardım alanlara da zam yapıldı.

Yeni zam oranı ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta net asgari ücret 35 bin 180 TL’ye yükseltildi. Emekli de es geçilmedi. Emekliye ve devletten yardım alanlara da zam yapıldı.
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