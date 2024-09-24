Yavru Vatan KKTC'de Üçüncü Kez Asgari Ücrete Zam Geldi: Yeni Asgari Ücret 35 Bin 180 TL Oldu

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli zam için yılbaşını beklerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üçüncü kez asgari ücrete zam yapıldı. Yeni zamla birlikte KKTC'de yeni asgari ücret 35 bin 180 TL oldu.