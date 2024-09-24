5'inci Kattan Atladığı İddia Edilen TikTok Fenomeni Kübra Aykut'un Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5'inci Kattan Atladığı İddia Edilen TikTok Fenomeni Kübra Aykut'un Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
'Kendime layık damat bulamıyorum' diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Aykut’un ölmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.
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Aykut'un bir not bırakarak intihar ettiği de öne sürüldü.
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Feci ölüm, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşandı.
İddiaya göre, Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Kübra Aykut’un “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" notu bırakarak intihar ettiği de öne sürüldü.
Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu ileri sürüldü. Bu iddia sonrası Dilan Polat, Kübra Aykut'un naaşının bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.
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Kübra Aykut’un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.
İşte o anlar:
Kaynak: https://onedio.com/h/66f1d60ee5fc0371...
Aralık ayında 'Beni hak eden yok' diyerek ‘damatsız’ kendi kendine düğün yapan ‘Kübrasal’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
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