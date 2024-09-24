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Kübra Aykut Kimdir? 5. Kattan Atladığı İddia Edilen Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'a Ne Oldu?

Kübra Aykut Kimdir? 5. Kattan Atladığı İddia Edilen Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'a Ne Oldu?

Sosyal Medya Fenomeni
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 09:10

Geçtiğimiz yıl 'Beni hak eden yok' diyerek damsız düğün yapan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, hayatını kaybetti. Sultanbeyli'de yaşadığı binanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Aykut'a ne olduğu ve kim olduğu ise merak edildi. Peki, Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut neden öldü? 

İşte, detaylar...

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Kübra Aykut Kimdir?

Kübra Aykut Kimdir?

Kübra Aykut, sosyal medyada 'Kubrasal' kullanıcı adıyla biliniyor. Instagram'da 178 bin, TikTok'ta ise 1 milyon takipçisi olan ünlü fenomen Kübra Aykut, 26 yaşında ve İstanbul doğumlu. Fakat daha önce yaptığı paylaşımlarında babasının Tekirdağlı, annesinin ise Samsunlu olduğunu dile getirmiş ve aslen Tekirdağlı olduğunu ifade etmişti. 

Son paylaşımlarına göre Kübra Aykut, son zamanlarda yiyemiyor ve hızla kilo kaybediyordu. Paylaştığı son hikayelerine göre Aykut, 44 kiloya kadar düşmüştü.

Kübra Aykut Öldü mü? Nasıl Öldü?

Kübra Aykut Öldü mü? Nasıl Öldü?

Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak bulunan lüks bir site içinde yaşıyordu. Sosyal medya fenomeni Aykut, 23 Eylül'de akşam saatlerinde yaşadığı binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. 

Site gücenliği tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirlediler. Polis, olaya ilişkili inceleme başlatırken genç fenomenin son paylaşımları da gündeme geliyor.

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 2023 yılının Aralık ayında 'Beni hak eden yok' diyerek 'damatsız' düğün yapmıştı.

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 2023 yılının Aralık ayında 'Beni hak eden yok' diyerek 'damatsız' düğün yapmıştı.

Ekonomim'in haberine göre, Kübra Aykut'un Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile sevgili olduğu ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından Dilan Polat'ın genç fenomenin naaşının bulunduğu hastaneye geldiği de öğrenildi.

Kübra Aykut Mektup mu bıraktı?

Kübra Aykut Mektup mu bıraktı?

İddialar arasında, Aykut'un “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum' ifadelerine yer verdiği bir mektup bıraktığı da var. Ancak konu ile ilişkin henüz yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Genç fenomenin yaptığı son paylaşımlarda, evini temizlediği ve kilo kaybetmekten şikayetçi olduğu biliyor.

Genç fenomenin yaptığı son paylaşımlarda, evini temizlediği ve kilo kaybetmekten şikayetçi olduğu biliyor.

Yaptığı son paylaşımlarında da neşeli görünen Kübra Aykut, 'Enerjimi gayet topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Yemek yemiyorum, ama yiyemiyorum, acıkmıyorum. Böyle giderse haftaya 40 kilo olurum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor.' dedi. Aykut'un bu durumunu aşka bağlayan takipçilerine de bir yanıtı vardı. 'Size bir sır vereyim mi Enes benim hayatımda uzun zamandır var' diyen Kübra Aykut, kendisinin ise son 1 aydır kilo kaybettiğini ifade etmişti.

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