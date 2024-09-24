Kübra Aykut Kimdir? 5. Kattan Atladığı İddia Edilen Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'a Ne Oldu?
Kübra Aykut Kimdir? 5. Kattan Atladığı İddia Edilen Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'a Ne Oldu?
Geçtiğimiz yıl 'Beni hak eden yok' diyerek damsız düğün yapan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, hayatını kaybetti. Sultanbeyli'de yaşadığı binanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Aykut'a ne olduğu ve kim olduğu ise merak edildi. Peki, Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut neden öldü?
İşte, detaylar...
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Kübra Aykut Kimdir?
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Kübra Aykut Öldü mü? Nasıl Öldü?
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 2023 yılının Aralık ayında 'Beni hak eden yok' diyerek 'damatsız' düğün yapmıştı.
Kübra Aykut Mektup mu bıraktı?
Genç fenomenin yaptığı son paylaşımlarda, evini temizlediği ve kilo kaybetmekten şikayetçi olduğu biliyor.
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