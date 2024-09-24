Kübra Aykut Kimdir? 5. Kattan Atladığı İddia Edilen Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'a Ne Oldu?

Kübra Aykut, sosyal medyada 'Kubrasal' kullanıcı adıyla biliniyor. Instagram'da 178 bin, TikTok'ta ise 1 milyon takipçisi olan ünlü fenomen Kübra Aykut, 26 yaşında ve İstanbul doğumlu. Fakat daha önce yaptığı paylaşımlarında babasının Tekirdağlı, annesinin ise Samsunlu olduğunu dile getirmiş ve aslen Tekirdağlı olduğunu ifade etmişti.

Son paylaşımlarına göre Kübra Aykut, son zamanlarda yiyemiyor ve hızla kilo kaybediyordu. Paylaştığı son hikayelerine göre Aykut, 44 kiloya kadar düşmüştü.