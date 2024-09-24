Hayatını Kaybeden Kübra Aykut'un Veda Mektubu Ortaya Çıktı: "Özür Dilerim"
Hayatını Kaybeden Kübra Aykut'un Veda Mektubu Ortaya Çıktı: "Özür Dilerim"
İddiaya göre, TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak hayatına son verdi. Aykut'un intihar etmeden önce geriye bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı.
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"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut, günlerce konuşulmuştu.
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Çektiği videolarda neşe saçan yüzünden gülücük eksik olmayan Kübra Aykut'tan kötü haber geldi. TikTok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak hayatına son verdi.
Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırılırken, Aykut'un geriye bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı.
Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” diye yazdı.
Kübra Aykut’un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.
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