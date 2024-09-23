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Damatsız Düğün Yapan Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut, 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Damatsız Düğün Yapan Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut, 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.09.2024 - 23:56 Son Güncelleme: 24.09.2024 - 00:19

Aralık ayında 'Beni hak eden yok' diyerek ‘damatsız’ kendi kendine düğün yapan ‘Kübrasal’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Aralık 2023’te "Beni hak eden bir damat yok" diyerek kendi kendine düğün yapan ve sosyal medyada uzun süre konuşulan bir isim olmuştu Kübra Aykut.

Aralık 2023’te "Beni hak eden bir damat yok" diyerek kendi kendine düğün yapan ve sosyal medyada uzun süre konuşulan bir isim olmuştu Kübra Aykut.

Sosyal medya fenomeninden gelen haber ise herkesi şoke etti.

Sosyal medya fenomeninden gelen haber ise herkesi şoke etti.

Alınan bilgilere göre; Kübrasal kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evde 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Kübrasal kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evde 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Aykut’un ölüm sebebi araştırılırken intihar etmiş olabileceği de iddialar arasında.

Aykut’un ölüm sebebi araştırılırken intihar etmiş olabileceği de iddialar arasında.

Ünlü fenomenin ölümünden 6 saat önce yaptığı son paylaşımı...

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2023 yılında yaptığı damatsız düğünden görüntüler...

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