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Akrep Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Pazar günü Ay'ın yuva evine geçmesiyle birlikte, bugün evinin sıcaklığı ve ailenle geçirdiğin vakit sana çok iyi gelecek. Odanı düzenlemek, yeni bir köşe yaratmak ya da sevdiklerinle uzun bir sofra kurmak, ruhunu besleyecek. Güneş burcunda ilerlerken içsel gücün de yükseliyor.

Akşam Ay'ın Plüton'la buluşması, yuva ve aile konularında derin bir farkındalık getirebilir. Eski bir konuyu şefkatle ele almak, kalbini rahatlatır. Gece saatlerinde Merkür'le Ay arasındaki gerginlik, kısa bir kafa karışıklığı yaratsa da sabah çözülecek.

Bekar Akrepler, yakın çevreden biriyle samimi bir sohbet açabilir. Partneri olanlar, evde birlikte yapılacak küçük bir ritüelle yakınlığı pekiştirebilir.

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Astroloji Editörü
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