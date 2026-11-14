Pazar günü Ay'ın yuva evine geçmesiyle birlikte, bugün evinin sıcaklığı ve ailenle geçirdiğin vakit sana çok iyi gelecek. Odanı düzenlemek, yeni bir köşe yaratmak ya da sevdiklerinle uzun bir sofra kurmak, ruhunu besleyecek. Güneş burcunda ilerlerken içsel gücün de yükseliyor.

Akşam Ay'ın Plüton'la buluşması, yuva ve aile konularında derin bir farkındalık getirebilir. Eski bir konuyu şefkatle ele almak, kalbini rahatlatır. Gece saatlerinde Merkür'le Ay arasındaki gerginlik, kısa bir kafa karışıklığı yaratsa da sabah çözülecek.

Bekar Akrepler, yakın çevreden biriyle samimi bir sohbet açabilir. Partneri olanlar, evde birlikte yapılacak küçük bir ritüelle yakınlığı pekiştirebilir.