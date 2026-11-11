Güneş burcunda ışıldarken Merkür de kendi burcunda yavaşlamış, yarın düz harekete geçmek üzere. Kafanda dönüp duran sorular, kararsız kaldığın konular bugün yavaş yavaş berraklaşıyor. Kendi içine dönüp not almak, aklındakileri kâğıda dökmek sana şaşırtıcı bir netlik getirebilir.

Ay para evinde, Mars ve Jüpiter ise kariyer evinde. Bu kombinasyon iş ve kazanç konularında elini güçlendiriyor. Bir yöneticiyle yapacağın görüşme, bir proje teklifi ya da emeğinin karşılığını konuşmak için öğle saatleri ideal. Kendine güven, bugün sesin daha çok duyuluyor.

Bekar Akrepler için çekiciliğin yüksek ama sırlarını hemen açmak zorunda değilsin, merak uyandırmak sana yakışıyor. Partnerli Akrepler ise ortak hedefler üzerine konuşurken ilişkinin sağlam temellerini yeniden hissedecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…