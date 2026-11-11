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Akrep Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Güneş burcunda ışıldarken Merkür de kendi burcunda yavaşlamış, yarın düz harekete geçmek üzere. Kafanda dönüp duran sorular, kararsız kaldığın konular bugün yavaş yavaş berraklaşıyor. Kendi içine dönüp not almak, aklındakileri kâğıda dökmek sana şaşırtıcı bir netlik getirebilir.

Ay para evinde, Mars ve Jüpiter ise kariyer evinde. Bu kombinasyon iş ve kazanç konularında elini güçlendiriyor. Bir yöneticiyle yapacağın görüşme, bir proje teklifi ya da emeğinin karşılığını konuşmak için öğle saatleri ideal. Kendine güven, bugün sesin daha çok duyuluyor.

Bekar Akrepler için çekiciliğin yüksek ama sırlarını hemen açmak zorunda değilsin, merak uyandırmak sana yakışıyor. Partnerli Akrepler ise ortak hedefler üzerine konuşurken ilişkinin sağlam temellerini yeniden hissedecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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