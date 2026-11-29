Sevgili Akrep, gökyüzü bu hafta sana doğru dönüyor. Cuma günü Venüs burcuna giriyor; çekiciliğin, manyetizman ve kendini sevme gücün artıyor. Cumartesi sabahı Ay da burcuna geçip Venüs'le buluşuyor ve hafta sonunu adeta senin için hazırlanmış bir sahneye dönüştürüyor. Aynaya baktığında daha ışıltılı birini göreceksin.

Cuma sabahı Merkür'ün kariyer evindeki Jüpiter'le gergin açısı, iş yerinde fazla iddialı bir söz ya da büyük bir vaatle karşılaşmana neden olabilir. Detayları sorgulamadan karar verme. Pazar günü ise Merkür burcundan ayrılıp para evine geçiyor; önümüzdeki dönemde maddi planlarını gözden geçirmek, yeni kazanç fikirleri üretmek için zihnin çok açık olacak.

Bekar Akrepler için Cumartesi, haftanın en etkileyici günü; Ay'ın Mars'la uyumlu açısı sayesinde ilk adımı atmaktan çekinme. Partnerli Akrepler ise o gün partneriyle derin, samimi bir paylaşım yaşayabilir. Öğleden sonra aile tarafından gelen küçük bir mesele moralini bozmasın; kısa sürede kendiliğinden çözülecek bir konu.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…