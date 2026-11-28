Sevgili Akrep, burcundaki Merkür zihnini keskin ve sezgilerini güçlü tutuyor. Bugün insanların söylemediklerini bile okuyabilirsin. Ay'ın gün boyu kariyer evinde, Aslan'da ilerlemesi ise hafta sonu olmasına rağmen aklını işe ve hedeflerine çekiyor. Pazar günü telaş yapmadan, önümüzdeki haftanın stratejisini kurmak için harika bir zaman.

Kariyerine dair hayallerini düşünürken kendine şu soruyu sor: Gerçekten görünür olmak istediğin alan neresi? Bu sorunun cevabı bugün sana netleşebilir. Mars'ın Başak'ta, sosyal çevre evinde olması da bir arkadaşın ya da tanıdığının sana ilham verecek bir fikir paylaşmasını kolaylaştırıyor.

Venüs birkaç gün içinde burcuna geçmeye hazırlanıyor ve şimdiden kalbine tatlı bir beklenti düşüyor. Bekar Akrepler, çekiciliğin artmaya başlıyor; gizemli tavırların ilgi topluyor. Partnerli Akrepler, partnerinle gelecek planları üzerine yapacağın samimi bir sohbet aranızdaki güveni pekiştirecek. Gece geç saatlerde aklına takılan bir konu olursa telaşlanma, yarın sakin kafayla bakarsın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…