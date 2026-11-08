Sevgili Akrep, bugün senin günün! Bu sabah burcunda bir Yeni Ay doğuyor ve sana yılda bir kez gelen kişisel bir yeniden doğuş fırsatı sunuyor. Yeni bir imaj, yeni bir hedef, yeni bir sen… Kendine dair değiştirmek ya da başlatmak istediğin ne varsa, bugün o niyetin tohumunu at.

Enerjin yüksek, çekiciliğin zirvede, sezgilerin her zamankinden güçlü. İnsanlar seni fark ediyor ve sözlerine kulak veriyor. Akşama doğru kariyerinle ilgili heyecan verici bir düşünce ya da fırsat aklını meşgul edebilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter mesleki hedeflerinde seni ileri itiyor.

Burcundaki Merkür bu hafta düz harekete geçiyor ve haftalardır kafanda dönen sorular nihayet net cevaplara kavuşuyor. Aşkta gizemli ve büyüleyici bir enerji taşıyorsun. Partnerli Akrep, sevdiğiyle yeni bir başlangıç yapmaya hazır. Bekar Akrep ise bugün kimseyi kayıtsız bırakmayacak!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…