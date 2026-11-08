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Akrep Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin günün! Bu sabah burcunda bir Yeni Ay doğuyor ve sana yılda bir kez gelen kişisel bir yeniden doğuş fırsatı sunuyor. Yeni bir imaj, yeni bir hedef, yeni bir sen… Kendine dair değiştirmek ya da başlatmak istediğin ne varsa, bugün o niyetin tohumunu at.

Enerjin yüksek, çekiciliğin zirvede, sezgilerin her zamankinden güçlü. İnsanlar seni fark ediyor ve sözlerine kulak veriyor. Akşama doğru kariyerinle ilgili heyecan verici bir düşünce ya da fırsat aklını meşgul edebilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter mesleki hedeflerinde seni ileri itiyor.

Burcundaki Merkür bu hafta düz harekete geçiyor ve haftalardır kafanda dönen sorular nihayet net cevaplara kavuşuyor. Aşkta gizemli ve büyüleyici bir enerji taşıyorsun. Partnerli Akrep, sevdiğiyle yeni bir başlangıç yapmaya hazır. Bekar Akrep ise bugün kimseyi kayıtsız bırakmayacak!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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