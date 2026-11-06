Sevgili Akrep, bugün sahneye çıkmadan önceki son prova gibi. Ay gece yarısından sonra senin burcuna geçecek ve önümüzdeki günlerde burcunda bir Yeni Ay seni bekliyor. Bu yüzden Cumartesi, enerjini toplamak ve kendine hazırlık yapmak için mükemmel bir gün.

Gün boyunca Ay ruhunun gizli köşelerinde Venüs'le buluşuyor. İçinde tatlı bir huzur, belki de geçmişe dair güzel bir anı canlanacak. Sessiz bir film keyfi, sıcak bir banyo ya da sevdiğin biriyle baş başa bir akşam yemeği tam sana göre. Kendini dinlemek bugün sana çok şey anlatacak.

Kariyerde de iyi haberler kapıda olabilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kariyer evinde ilerliyor ve yakın zamanda emeğinin takdir göreceğinin sinyalini veriyor. Aşkta ise derin, sessiz ve güçlü bir bağ seni bekliyor; söylenmeyen sözler bugün gözlerden okunuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…