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Akrep Burcu right-white
5 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 5 Kasım Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, dün burcunda gerçekleşen Güneş–Merkür kavuşumunun etkisi bugün de sürüyor. Kafanın içi daha berrak, kendinle ilgili bir gerçeği kabul ettin ya da etmek üzeresin. Bu yeni bakışı hemen eyleme dökmeye çalışma; Merkür hâlâ geri hareket ediyor ve sindirmek için zamana ihtiyacın var.

Gün içinde Ay on birinci evinde, Başak'ın son derecelerinde ilerliyor ve hiçbir gezegene uğramıyor. Arkadaşlarınla yapılan planlar havada kalabilir, bir grup sohbeti sessizleşebilir. Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye, on ikinci evine geçiyor ve seni içe dönmeye davet ediyor. Bu akşam kalabalık yerine kendi alanını seç.

Sağlık ve iş düzeni için önemli saat 21.35 civarı. Ay altıncı evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken yorgunluğun artabilir ya da bir iş detayını gözden kaçırabilirsin. Ekranı erken kapatmak ve uykuna öncelik vermek ertesi güne çok daha güçlü başlamanı sağlar. Gece yarısından sonra Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen ise rüyalarına ilginç işaretler taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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