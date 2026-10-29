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Akrep Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş ve Merkür burcunda, Mars ise kariyer evinde; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare işte bir söz düellosuna yol açabilir, önce dinle sonra konuş. Ay dokuzuncu evinde eğitim ve yurt dışı alanını harekete geçirirken sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi günlük iş düzeninde dağınıklık yaratabilir. Gönderdiğin her mesajı yeniden okumak işini garantiler.

Maddi olarak öğleden sonraki Güneş üçgeni kendi kazancını doğru değerlendirmen için sakin bir pencere açıyor. Akşamki Ay ve Satürn karesi günlük giderleri ve sağlık harcamalarını disipline etmeni istiyor. Küçük ve düzenli bir birikim planı seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Geri giden Venüs on ikinci evinde gizli kalan bir duyguyu taşırken gece yarısı Venüs'e uzanan Ay üçgeni bunu yumuşak biçimde açığa çıkarıyor. İlişkisi olan Akrep, partnerine içinden geçeni nazikçe anlatabilir. Bekar Akrep ise sessiz bir ortamda tanışacağı birine açılabilir. Akşam sessiz bir yürüyüş düşüncelerini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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