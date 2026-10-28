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Akrep Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcunda geri hareket ederken söylediğin her sözün kayda geçeceği bir dönemden geçiyorsun. Sabah Ay'ın Mars'la kurduğu sekstil, kariyer evindeki Mars'a destek vererek bir yönetici ya da müşteriye net bir çıkış yapmanı sağlıyor. Öğle civarında Ay'la Merkür arasındaki uyumsuz açı, söylediğin bir cümlenin eksik anlaşılmasına yol açabilir.

Maddi olarak Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar alanında ilerlerken Jüpiter'le yapacağı akşam sekstili, bir ortaklık, kredi ya da miras konusunda iyi haber getirebilir. Yeter ki rakamları yazılı ve şeffaf tut. Bir ödemeyi onaylamadan önce karşı tarafın koşullarını bir kez daha oku.

Peki ya aşk? Venüs on ikinci evinde geri giderken içinde tuttuğun bir duygu yeniden yüzeye çıkabilir. İlişkisi olan Akrep, partnerine bu duyguyu nazikçe aktarmalı. Bekar Akrep ise gizli bir ilginin açığa çıkmasına açık olmalı ama hızlı karar vermemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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