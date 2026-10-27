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Akrep Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay sekizinci evinde, yani ortak kaynaklar ve derin duygular alanında ilerlerken öğlen Uranüs'le buluşarak bir ortak proje, ödeme ya da paylaşılan sorumlulukta ani bir değişiklik çıkarabilir. Mars ve Jüpiter kariyer evinde olduğundan çalışma hevesin yüksek; yönetici seni fark ediyor. Sabahki Plüton üçgeni evdeki bir kararı kolaylaştırır.

Maddi olarak Satürn altıncı evinde günlük iş düzeninde istikrar istiyor, akşamki sekstil bu sabrı ödüllendirir. Ortak hesap ya da kredi konusunda bir yazışma yapacaksan öğleden önce bitir. Ani bir harcama çıkarsa aileyle konuşarak çöz.

Gelelim aşka. Venüs on ikinci evinde geri giderken Chiron karşıtlığıyla gizli kalan bir hassasiyeti ortaya çıkarabilir. İçinden geçenleri partnerine yazılı ya da sessiz bir yürüyüşte anlatabilirsin. Bekar Akrep ise eski bir ilginin yeniden güçlendiğini fark edebilir; bunu aceleyle sonuçlandırmamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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