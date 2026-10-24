Sevgili Akrep, Güneş ve Merkür burcunda dururken sen de kendini keşfetme, gözden geçirme ve eski kalıpları bırakma dönemindesin. Ay altıncı evinden geçerken günlük işler ve sağlık düzeni ön plana çıkıyor. Ay'ın Mars ve Jüpiter'le yaptığı iki üçgen kariyer alanında kendini göstermen için sana cesaret veriyor.

Maddi olarak iş tarafında ek bir görev, kısa vadeli bir proje ya da yan gelir konusu gündeme gelebilir. Teklifin ayrıntılarını netleştirmeden hemen cevap verme; geri giden Merkür sözleşmelerde unutulan küçük maddeleri ortaya çıkarır.

Peki ya aşk? Öğle saatinde Venüs'ün Terazi'ye geri dönüşü sana yalnızlığın ve dinlenmenin değerini anımsatıyor. Partnerine kendi alanına da ihtiyacın olduğunu nazikçe söylemek ilişkiyi rahatlatır. Bekar Akrep ise bugün duygusal yoğunluğu aşırı olan bir sohbetten uzak durup nefes almalı, akşamı sakin geçirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…