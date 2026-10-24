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Akrep Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş ve Merkür burcunda dururken sen de kendini keşfetme, gözden geçirme ve eski kalıpları bırakma dönemindesin. Ay altıncı evinden geçerken günlük işler ve sağlık düzeni ön plana çıkıyor. Ay'ın Mars ve Jüpiter'le yaptığı iki üçgen kariyer alanında kendini göstermen için sana cesaret veriyor.

Maddi olarak iş tarafında ek bir görev, kısa vadeli bir proje ya da yan gelir konusu gündeme gelebilir. Teklifin ayrıntılarını netleştirmeden hemen cevap verme; geri giden Merkür sözleşmelerde unutulan küçük maddeleri ortaya çıkarır.

Peki ya aşk? Öğle saatinde Venüs'ün Terazi'ye geri dönüşü sana yalnızlığın ve dinlenmenin değerini anımsatıyor. Partnerine kendi alanına da ihtiyacın olduğunu nazikçe söylemek ilişkiyi rahatlatır. Bekar Akrep ise bugün duygusal yoğunluğu aşırı olan bir sohbetten uzak durup nefes almalı, akşamı sakin geçirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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