Sevgili Akrep, öğleye doğru on ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken içine çekilip dinlenmek, sessiz bir iş yapmak isteyebilirsin; bu, enerjini toplaman için doğru bir ara. İkindiyle birlikte Ay Balık'a geçip beşinci evine girince yaratıcılık, eğlence ve çocukla ilgili konular canlanıyor. Öğleden sonra Ay yönsüz kaldığı için önemli bir karar vermeden önce biraz beklemek, sezgilerini dinlemene fırsat tanır.

Maddi olarak gecenin ilerleyen saatlerinde dördüncü evindeki Ay, kariyer evindeki Jüpiter'e karşıt geliyor. Ev ve iş masrafları arasında denge kurman gerekebilir; büyük bir satın alma kararını bir gün beklet.

Peki ya aşk? Akşam burcundaki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni duygularını ifade etmeni kolaylaştırıyor. Partnerine uzun zamandır ertelediğin bir cümleyi sakin bir sesle söyleyebilirsin. Bekar Akrep ise sezgisine güvenip gelen bir davete kısa ve net bir cevap verebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…