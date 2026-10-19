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Akrep Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 20 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki retro Venüs ile Plüton arasında öğleye doğru oluşan kare, kendi değer duygun ile ev ve aile alanındaki bir beklenti arasındaki farkı gösteriyor. Köklerinle ilgili bir konu ya da yakın bir kişinin talebi seni zorlayabilir. Sınırını önceden çizmek, ardından aile üyeleriyle konuşmak çok daha rahat bir akış sağlar.

Maddi olarak sabahın erken saatlerinde Ay'ın Satürn'le yaptığı sekstil altıncı evinde iş düzenini ve gider kalemlerini sadeleştirmene yardım ediyor. Akşam kurulan Merkür karesi burcunda gerçekleşiyor, bu yüzden imza ya da gönderim öncesi her ayrıntıyı iki kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Onuncu evdeki Mars'ın Ay'la sabaha karşı karşı karşıya gelmesi kariyer ve ilişki önceliklerini sorgulatıyor; ilişkin varsa işten bahsetmeden önce partnerinin gününü dinle. Bekar Akrep ise çalışma ortamından gelen bir ilgiyi ölçülü karşılamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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