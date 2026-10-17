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Akrep Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, akşamki İlk Dördün, üçüncü evindeki Ay ile gizli kalan on ikinci evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; konuşmak, yazışmak istersin ama içinden sessiz kalmak gelir. Gün içinde yoğun bir görüşme yerine tek bir önemli mesaja odaklanmak enerjini korur. Akşam yalnız geçireceğin kısa bir saat ruh halini dengeler.

Maddi olarak burcundaki Merkür ile Ay'ın sabahki sekstili, kendi emeğinin değerini daha net söylemeni destekliyor. Bir hizmet fiyatını yazılı sunmak ve sözleşmeyi saklamak, Merkür retrosundan önce iyi bir hazırlık olur. Yarım kalan küçük bir ödemeyi kapatmak da rahatlatır.

Peki ya aşk? Venüs retrosu burcunda duygusal bir geri dönüşü hatırlatıyor, İlk Dördün de bu duyguyu açık konuşmanın zamanını gösteriyor. İlişkin varsa sözleri yumuşatmak sevgiyi güçlendirir. Bekar Akrep ise eski bir bağlantıya dönmeden önce kendi isteğini netleştirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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