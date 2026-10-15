Sevgili Akrep, kariyer evindeki Mars'ın altıncı evdeki Satürn'e verdiği üçgen öğle saatlerinde iş düzeni ve disiplin gerektiren bir projede sana net bir üstünlük sağlıyor; hırsını çalışma planına dökmek bugün karşılık bulur. Ay'ın Oğlak'a geçişi üçüncü evinde yazışma ve kısa görüşmeleri hareketlendiriyor. Hazırlıklarını kimseye göstermeden tamamlamak sana güç verir.

Maddi olarak Satürn düzenli çalışmanın karşılığını hatırlatıyor. Zam ya da prim konuşmasında somut sonuçlar sunmak etkili olur; Merkür retrosu yaklaştığı için sözleşmeleri bu hafta içinde tamamlamak akıllıca. Eski bir borç ya da alacak varsa onu da şimdiden netleştir.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs duygusal alanı sorgulatırken iş temposu ilişkiye ayırdığın zamanı daraltabilir; partnerinle kısa ama kaliteli bir akşam planlamak yeter. Bekar Akrep ise yoğunluğu bahane edip duygularını ertelemek yerine bir mesajla alan açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…