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Akrep Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kariyer evindeki Mars'ın altıncı evdeki Satürn'e verdiği üçgen öğle saatlerinde iş düzeni ve disiplin gerektiren bir projede sana net bir üstünlük sağlıyor; hırsını çalışma planına dökmek bugün karşılık bulur. Ay'ın Oğlak'a geçişi üçüncü evinde yazışma ve kısa görüşmeleri hareketlendiriyor. Hazırlıklarını kimseye göstermeden tamamlamak sana güç verir.

Maddi olarak Satürn düzenli çalışmanın karşılığını hatırlatıyor. Zam ya da prim konuşmasında somut sonuçlar sunmak etkili olur; Merkür retrosu yaklaştığı için sözleşmeleri bu hafta içinde tamamlamak akıllıca. Eski bir borç ya da alacak varsa onu da şimdiden netleştir.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs duygusal alanı sorgulatırken iş temposu ilişkiye ayırdığın zamanı daraltabilir; partnerinle kısa ama kaliteli bir akşam planlamak yeter. Bekar Akrep ise yoğunluğu bahane edip duygularını ertelemek yerine bir mesajla alan açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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