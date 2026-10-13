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Akrep Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay burcundaki son derecelere yaklaşırken duygusal sezgilerin keskin, ama öğle saatlerinde Jüpiter'le yaptığı kare kariyer evinde hırsını ve abartıya olan eğilimini artırabilir. Yetkini aşan bir söz vermek yerine somut bir sonuç göstermek seni daha güvenilir kılar.

Maddi olarak kendi gelirin ve harcamaların öne çıkıyor. Jüpiter'in kariyer evinden gelen karesi zam ya da prim hayalini büyütebilir, ama rakamı konuşmadan önce elindeki kanıtları toparla. Merkür'ün retroya yaklaşması sözleşmeleri birkaç gün sonra imzalamanı öneriyor.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs retrosu eski bir ilişkiyle kapanmamış hesabı hatırlatıyor; ilişkin varsa ona duygularını açık anlatmak güveni yeniler. Bekar Akrep ise eski bir hikâyeyi sakin bir konuşmayla bitirip yeni birine yer açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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