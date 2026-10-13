Sevgili Akrep, Ay burcundaki son derecelere yaklaşırken duygusal sezgilerin keskin, ama öğle saatlerinde Jüpiter'le yaptığı kare kariyer evinde hırsını ve abartıya olan eğilimini artırabilir. Yetkini aşan bir söz vermek yerine somut bir sonuç göstermek seni daha güvenilir kılar.

Maddi olarak kendi gelirin ve harcamaların öne çıkıyor. Jüpiter'in kariyer evinden gelen karesi zam ya da prim hayalini büyütebilir, ama rakamı konuşmadan önce elindeki kanıtları toparla. Merkür'ün retroya yaklaşması sözleşmeleri birkaç gün sonra imzalamanı öneriyor.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs retrosu eski bir ilişkiyle kapanmamış hesabı hatırlatıyor; ilişkin varsa ona duygularını açık anlatmak güveni yeniler. Bekar Akrep ise eski bir hikâyeyi sakin bir konuşmayla bitirip yeni birine yer açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…