article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 8 Ekim Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün işini yaparken arkadaşlarından ve iş çevrenden gelen destek öne çıkıyor. Ay'ın boşluk dönemi grup içinde alınan kararların netleşmediğini, görüşmelerin sürüncemede kalabileceğini gösteriyor; sabırlı olmak gerekiyor. Merkür ile Venüs senin burcunda yan yana dururken kelimelerin çok güçlü, bu yüzden söylediğin her şey sandığından fazla yankı bulabilir.

Maddi olarak ortak bir proje ya da arkadaşınla yapılan bir plan harcama gerektirebilir. Önce kimin ne kadar ödeyeceğini netleştir. Retrodaki Venüs sana geçmişte verdiğin bir ödüncü ya da yardımı hatırlatabilir; bunu nazikçe gündeme getirmek bugün mümkün.

Peki ya aşk? Venüs senin burcunda retroda olduğu için ilişkinde duygular yoğun; kıskançlık ya da güven konusu bir kez daha masaya gelebilir. Bunu suçlamadan, kendi hissettiklerini anlatarak açmak işini kolaylaştırır. Bekarsan bir arkadaş toplantısında tanışacağın biri hakkında hızlıca hüküm verme; eski bir yaranın gölgesi seni fazla temkinli yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın