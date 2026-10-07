Sevgili Akrep, bugün işini yaparken arkadaşlarından ve iş çevrenden gelen destek öne çıkıyor. Ay'ın boşluk dönemi grup içinde alınan kararların netleşmediğini, görüşmelerin sürüncemede kalabileceğini gösteriyor; sabırlı olmak gerekiyor. Merkür ile Venüs senin burcunda yan yana dururken kelimelerin çok güçlü, bu yüzden söylediğin her şey sandığından fazla yankı bulabilir.

Maddi olarak ortak bir proje ya da arkadaşınla yapılan bir plan harcama gerektirebilir. Önce kimin ne kadar ödeyeceğini netleştir. Retrodaki Venüs sana geçmişte verdiğin bir ödüncü ya da yardımı hatırlatabilir; bunu nazikçe gündeme getirmek bugün mümkün.

Peki ya aşk? Venüs senin burcunda retroda olduğu için ilişkinde duygular yoğun; kıskançlık ya da güven konusu bir kez daha masaya gelebilir. Bunu suçlamadan, kendi hissettiklerini anlatarak açmak işini kolaylaştırır. Bekarsan bir arkadaş toplantısında tanışacağın biri hakkında hızlıca hüküm verme; eski bir yaranın gölgesi seni fazla temkinli yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…