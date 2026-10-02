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Akrep Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcunda geri harekete başlıyor ve kendini, görünüşünü ve ilişkilerindeki tutumunu sorgulayacağın bir dönem açılıyor. Kariyer alanındaki Mars, ev alanındaki Plüton'la karşıt açı yaptığı için iş ile aile arasında bir güç dengesi kurman gerekebilir; bir yöneticinin talepleri özel hayatına taşmaya başlarsa sınırlarını nazikçe ama kararlılıkla çiz. Yarım kalan bir kursu ya da başvuruyu tamamlamak için de güzel bir gün; Ay eğitim alanında azalan evresinde.

Maddi olarak kendine yaptığın harcamaları yeniden düşünme zamanı. Venüs geri giderken yeni bir kıyafet, estetik bir işlem ya da imaj değişikliği için para harcamayı ertelemek daha akıllıca.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs retrosu, ilişkilerde neyi hak ettiğini yeniden tanımlamanı istiyor. Partnerinle birlikteysen ondan beklediklerini suçlamadan dile getirmek aranızdaki güveni güçlendirir. Bekar bir Akrep olarak geçmişten biri yeniden kapını çalabilir; bu kez kendi değerini unutmadan karar ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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