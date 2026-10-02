Sevgili Akrep, Venüs bugün burcunda geri harekete başlıyor ve kendini, görünüşünü ve ilişkilerindeki tutumunu sorgulayacağın bir dönem açılıyor. Kariyer alanındaki Mars, ev alanındaki Plüton'la karşıt açı yaptığı için iş ile aile arasında bir güç dengesi kurman gerekebilir; bir yöneticinin talepleri özel hayatına taşmaya başlarsa sınırlarını nazikçe ama kararlılıkla çiz. Yarım kalan bir kursu ya da başvuruyu tamamlamak için de güzel bir gün; Ay eğitim alanında azalan evresinde.

Maddi olarak kendine yaptığın harcamaları yeniden düşünme zamanı. Venüs geri giderken yeni bir kıyafet, estetik bir işlem ya da imaj değişikliği için para harcamayı ertelemek daha akıllıca.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs retrosu, ilişkilerde neyi hak ettiğini yeniden tanımlamanı istiyor. Partnerinle birlikteysen ondan beklediklerini suçlamadan dile getirmek aranızdaki güveni güçlendirir. Bekar bir Akrep olarak geçmişten biri yeniden kapını çalabilir; bu kez kendi değerini unutmadan karar ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…