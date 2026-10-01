Sevgili Akrep, Venüs burcunda duruyor ve geri harekete geçmeye hazırlanıyor; bu, ilişkinde gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu sorguladığın bir dönemin başlangıcı. Partnerine karşı hislerini tartarken onu suçlamak yerine kendi beklentilerine bakman daha verimli olur. Aklından geçenleri yumuşak bir tonla anlattığında aranızdaki bağ derinleşecek. Onu yalnızca dinlemek için vakit ayırman bile bugün aranızdaki mesafeyi kısaltır. Merkür'ün Plüton'la gerilen açısı kıskançlık ya da kontrol eğilimini artırabilir; şüphelerini sorgulamadan dile getirme.

Tek başınaysan gece saatlerinde farklı bir kültürden ya da başka bir şehirden birinin mesajı keyfini yerine getirebilir. Ay'ın Yengeç'e geçişi seni yeni ufuklara açık hale getiriyor. Bu sohbeti hemen ciddi bir yere taşımaya çalışmadan, merakla ve keyifle sürdür. İlk mesajlarda kendini fazla açmak yerine karşındakinin merakını canlı tut.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…