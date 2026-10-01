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Akrep Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 

2 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcunda duruyor ve geri harekete geçmeye hazırlanıyor; bu, ilişkinde gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu sorguladığın bir dönemin başlangıcı. Partnerine karşı hislerini tartarken onu suçlamak yerine kendi beklentilerine bakman daha verimli olur. Aklından geçenleri yumuşak bir tonla anlattığında aranızdaki bağ derinleşecek. Onu yalnızca dinlemek için vakit ayırman bile bugün aranızdaki mesafeyi kısaltır. Merkür'ün Plüton'la gerilen açısı kıskançlık ya da kontrol eğilimini artırabilir; şüphelerini sorgulamadan dile getirme.

Tek başınaysan gece saatlerinde farklı bir kültürden ya da başka bir şehirden birinin mesajı keyfini yerine getirebilir. Ay'ın Yengeç'e geçişi seni yeni ufuklara açık hale getiriyor. Bu sohbeti hemen ciddi bir yere taşımaya çalışmadan, merakla ve keyifle sürdür. İlk mesajlarda kendini fazla açmak yerine karşındakinin merakını canlı tut.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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