Sevgili Akrep, burcuna giren Merkür bugün partnerine söyleyeceğin sözlerin her zamankinden daha etkili ve akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Uzun süredir içinde tuttuğun bir duyguyu ifade etmek için güçlü bir gün; keskin bir dil yerine şefkatli bir ton seçmen ilişkini korur. Onun da cevap vermesi için sabırla beklemek aranızdaki güveni pekiştirir. Ay İkizler'e ilerleyip yakınlık alanını canlandırdığında birlikte sessiz bir akşam geçirmek ikinize de iyi gelir.

Kalbin boştaysa kuracağın bir sohbette az konuşup çok şey anlatan tavrın karşındakini etkileyebilir. Duygularını hemen ortaya koymak yerine önce güven oluşmasını bekle; bu sabır sana doğru kişiyi gösterecek. Kendi sezgilerine güvenmek de bu süreçte en iyi rehberin olacak. Doğru kişi senin sessizliğini de anlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…